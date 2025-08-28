A Coruña empezará a aplicar la tasa turística el lunes 29 de septiembre, coincidiendo con la finalización de la temporada de verano. Tras una reunión entre el concejal de Economía, José Manuel Lage, y la diecitva de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), el Concello ha informado de que se empezará a cobrar la tasa a final de mes.

“De esta forma, intentamos darle todas las facilidades posibles al sector hostelero de A Coruña en esta transición inicial hacia la implantación de la tasa, que entendemos necesaria porque el turismo está incrementándose de forma sostenida y eso genera un impacto real en los barrios y en los servicios municipales: limpieza, recogida de residuos o mantenimiento del espacio público”, explicó Lage.

La tasa busca corregir este desequilibrio y hacer que quienes utilizan esos servicios, aunque sea temporalmente, contribuyan mínimamente a su mantenimiento. Por eso, el 100 % de lo recaudado se destinará a mejoras en los servicios públicos de A Coruña. “La tasa turística no es para frenar el turismo sino para hacerlo sostenible sin que el coste lo asuman solo los coruñeses y las coruñesas”, agregó Lage.

Todas las personas visitantes tendrán la obligación de abonar la tasa (salvo las exenciones recogidas), también aquellas que se alojen en viviendas turísticas. Los establecimientos abonarán la tasa a través de una plataforma digital mediante dos autoliquidaciones anuales: entre el 1 y el 20 de julio se abonarán las tasas correspondientes al primer semestre, y entre el 1 y el 20 de enero, las correspondientes al segundo semestre del año.

La normativa estipula casos en los que el recargo no se aplicará. Por ejemplo, para menores de edad no emancipados, personas con una discapacidad superior al 65%, deportistas federados/as en competición oficial, estancias por motivos médicos, personas acogidas a programas sociales de la UE o estancias motivadas por obras en la vivienda habitual. En el caso de los cruceros, estarán exentos de la tasa hasta el año 2026. Lage destacó que el Ayuntamiento incluye además una exención específica para el turismo de congresos, un sector que lleva años creciendo, promovido desde el propio Ayuntamiento con importantes inversiones.

Las personas susceptibles de solicitar estas exenciones podrán hacerlo directamente en el establecimiento hostelero en el que se alojen, cubriendo un formulario específico que el Ayuntamiento distribuirá entre las asociaciones y agrupaciones del sector en A Coruña.