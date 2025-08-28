El escenario de las fiestas se despide de María Pita tras un mes de conciertos

El escenario que acogió los conciertos de las fiestas se despide de la plaza de María Pita. Este jueves, el Concello ha comenzado a desmontar los andamios de la estructura a la que este año se subieron artistas como Baiuca, Bonnie Tyler, Marina Reche, Los Sirex y Los Rebeldes, el festival Los 40 Summer Live, Albert Pla y Julián Hernández, Zahara, Los Satélites, Uxía, Pedro Guerra y la Orquesta Gaos, y Vega, que fue la encargada de poner el broche al ciclo Noites de María Pita el pasado lunes 25. Este fin de semana, con la tradicional romería de Santa Margarita, A Coruña da el adiós definitivo a todo un mes de fiestas.

Pero no habrá que esperar hasta el próximo verano para seguir disfrutando de conciertos y espectáculos, ya que el mes de septiembre llega cargado con una agenda para todos los públicos. El Recorda Fest, el Noites do Porto, los conciertos de Sabina y Quevedo o la Temporada Lírica son algunos de los atractivos que darán continuidad a la programación de ocio y cultura en A Coruña.