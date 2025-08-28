El escenario de las fiestas se despide de María Pita tras un mes de conciertos
Comienzan a desmontarse los andamios de la estructura que acogió este verano las actuaciones de artistas como Baiuca, Bonnie Tyler o Vega
El escenario que acogió los conciertos de las fiestas se despide de la plaza de María Pita. Este jueves, el Concello ha comenzado a desmontar los andamios de la estructura a la que este año se subieron artistas como Baiuca, Bonnie Tyler, Marina Reche, Los Sirex y Los Rebeldes, el festival Los 40 Summer Live, Albert Pla y Julián Hernández, Zahara, Los Satélites, Uxía, Pedro Guerra y la Orquesta Gaos, y Vega, que fue la encargada de poner el broche al ciclo Noites de María Pita el pasado lunes 25. Este fin de semana, con la tradicional romería de Santa Margarita, A Coruña da el adiós definitivo a todo un mes de fiestas.
Pero no habrá que esperar hasta el próximo verano para seguir disfrutando de conciertos y espectáculos, ya que el mes de septiembre llega cargado con una agenda para todos los públicos. El Recorda Fest, el Noites do Porto, los conciertos de Sabina y Quevedo o la Temporada Lírica son algunos de los atractivos que darán continuidad a la programación de ocio y cultura en A Coruña.
- Seis heridos, tres de ellos graves, en un atropello múltiple en A Coruña
- El atropello de Juana de Vega se investiga como 'intencionado' y el autor pasa a una unidad psiquiátrica
- Radiografía del atropello múltiple que ha conmocionado a A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- Si llego a cruzar un segundo más tarde, me atropella': los testigos del atropello múltiple de Juana de Vega
- El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma
- Negocios de A Coruña que resisten sin tarjeta: «Siempre hay que llevar un billete en la funda del móvil»
- Mareas Vivas en A Coruña: la playa del Orzán, cerrada por el fuerte oleaje