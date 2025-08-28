Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 28 de agosto
Conciertos, exposiciones, documentales, monólogos, la feria del libro antiguo... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Los artesanos despuntan en el Mostrart
11.00 horas | Artesanos gallegos y otras partes de España ponen a la venta sus creaciones de textiles, calzado, juguetes, cerámica, arte floral, bisutería y joyería en las casetas de la feria artesana de Mostrart.
Jardines de Méndez Núñez
Documental sobre el Muro de Adriano
20.00 horas | El arqueólogo e historiador de la cultura gallega Felipe Senén presenta un documental sobre el muro Adriano, en Escocia, levantado entre los años 122-132 d.C .
Portas Ártabras
Monólogos en el Aquarium
13.00 horas | El personal del acuario da charlas de diez minutos sobre la biología de las especies más populares, como los pulpos, las medusas o las estrellas de mar del recinto.
Aquarium Finisterrae
Exposición sobre gueishas y samuráis
11.00 horas | La cultura, el arte y la vida del Japón del siglo XIX_se puede recorrer a través de grabados ukiyo-e, fotografías de época, kimonos, armaduras y otros objetos.
Fundación Luís Seoane
Concierto de Gala i Ovidio en el Colón
21.00 horas | El proyecto de Aida Tarrío, integrante del grupo Tanxugueiras, y Raúl Refree se presenta por primera vez por al público.
Teatro Colón
Continúa la feria del libro antiguo
10.30 horas | La feria del libro antiguo encamina su recta final._En las casetas se pueden encontrar desde manuscritos o libros hechos a mano hasta novelas descatalogadas.
Jardines de Méndez Núñez
