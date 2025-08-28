Un incidente que dejó en pocos segundos tantos heridos graves como todo un trimestre normal

En A Coruña se producen todos los años decenas de choques entre vehículos y peatones, pero, en su mayoría, se trata de accidentes leves.

El accidente del miércoles destaca por dos cosas: el carácter de «intencionado» que le atribuyen los investigadores, que, en base a la propia declaración del hombre, consideran que esperó hasta que una multitud estaba cruzando el transitado cruce de cebra entre Juana de Vega y plaza de Mina, y por el alto número de víctimas graves que provocó.

Un día después del ataque permanecían en instalaciones hospitalarias cuatro lesionados, cuando en todo 2024, de acuerdo con la Memoria de la Policía Local solo hubo 16 heridos de gravedad y ningún muerto. En unos pocos segundos, el conductor del Volkswagen que embistió contra los peatones causó tantos lesionados de gravedad como los que se producen, de media, en un trimestre en toda la ciudad.