Nacho Prada: «Galicia es magia, hay un entendimiento mutuo»

¿Cómo nace el grupo El Nido?

Surge de la unión de cinco amigos que se encuentran y que después de haber tocado un tiempo juntos buscan ese regreso a casa. Las música tradicional de Castilla y León era algo que ya nos inspiraba y que formaban parte de nuestro pasado, de nuestra familia.

Su música se centra en la combinación de ritmos tradicionales con contemporáneos.

Es uno de los principios u objetivos pero no somos un grupo tradi ni súper folclórico al uso. Es verdad que en mayor o menor medida las canciones tendrán que tener esa inspiración y ser fieles de alguna manera a ese punto de partida. Pero nos gusta poder jugar o fusionarlas con otros estilos.

La pandereta en Galicia y en Castilla y León se tocan diferente. ¿Nos puede explicar la diferencia?

Nuestra forma es al contrario que la vuestra, lo que se mueve en vez de la pandereta es la mano. En A Coruña tendremos a grandes tocadores y tocadoras de pandereta, así que va a ser una mezcla muy chula.

En su disco La Constancia apuestan por las jotas, ajechados o charros, haciendo referencia a la riqueza de Castilla y León.

Para nosotros siempre fue como un punto de partida toda la riqueza que hay en la península y en la zona noroeste donde compartimos sonoridades. Se marcan mucho los ritmos y los instrumentos como las cucharas o las latas. En este disco resuenan diferentes partes de la comunidad, lo sentimos como algo muy cercano y es un repertorio que hemos escuchado gran parte de nuestra vida y con el que nos gusta trabajar.

¿Cómo percibe el público gallego sus canciones?

Las tradiciones son compartidas y sentimos que cuando tocamos una jota todo el mundo baila y esto no paso en todos partes. Galicia tiene esa magia, hay un entendimiento mutuo muy bonito. Nosotros la verdad que queremos muchísimo a Galicia.

¿Qué espectáculo tienen preparado para Santa Margarita?

Tenemos invitados que nos hacen mucha ilusión y vamos a cantar en gallego. Sabemos que es una fiesta muy grande que reivindica lo tradicional y folclórico.