La nueva Sagrada Familia: peatonal y con áticos a 400.000 euros

El barrio de la Sagrada Familia se transforma, el tiempo dirá si para bien, o para mal. Por el momento, un poco de ambas: recientemente, el urbanismo del distrito se ha actualizado y ha mejorado en algunos aspectos que le han dotado de una nueva vida. Es el caso del proceso de peatonalización de su arteria principal, que aspira a convertir la calle en un bulevar peatonal que abra nuevas posibilidades a vecinos y comerciantes, y contribuya al calmado del tráfico de agitación casi endémico en la zona.

Esta misma semana, el concejal de Economía, José Manuel Lage Tuñas, anunció que la junta de gobierno local ha dado luz verde a la licitación del nuevo tramo de la ronda peatonal, entre las calles Sagrada Familia y Antonio Carballo. El objetivo de la actuación es prolongar esta ronda y conectarla con el Agra, con el fin de que esta termine en el futuro parque del Observatorio. La actuación, que cuenta con un presupuesto de algo más de un millón de euros, traerá una derivada positiva bajo el brazo, ligada, precisamente, al desarrollo de este parque del Observatorio; cuya reforma, ampliamente demandada por los vecinos, dotará al barrio de una necesaria zona verde, en un distrito densamente poblado y en el que estos lugares de esparcimiento son más bien escasos.

Pero no todo son cambios a mejor. El barrio, que mantuvo hasta hace pocos años cierta contención en los alquileres y los pisos a la venta, no ha sido ajeno al alza de precios del mercado residencial que se ha cebado con todos y cada uno de los distritos de la ciudad, y que imposibilita, cada vez más, el acceso a la vivienda. No solo en alquiler, con precios medios que superan los 650 euros en la zona, sino también en la compraventa. Basta un vistazo a los portales inmobiliarios para comprobarlo: en la promotora Amagi anuncia, en el portal Idealista, un nuevo edificio residencial «de diseño moderno», un esqueleto durante años, que se compondrá de 12 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con plaza de garaje y trastero.

El propio anuncio deja explícito como atractivo de la zona la obras de humanización, y añade que el edificio estará emplazado «al lado de la próxima nueva zona peatonal en Sagrada Familia», además de otros activos como la calificación energética AA. En cuanto a plazos, la promotora espera poder entregar las llaves en octubre del año que viene. Lo inédito está en los precios de salida de los pisos: el más barato, con dos dormitorios y una superficie de 92 metros cuadrados, parte de 335.000 euros. Los de tres dormitorios se sitúan entre los 345.000 y 350.000 euros, mientras que el ático —con dos dormitorios y una superficie de 75 metros cuadrados —roza los 390.000 euros.

A este precio de salida hay que sumarle otros costes: hay que tener en cuenta que, si una persona quiere hipotecarse para comprar un piso, debe abonar el 20% de la entrada. Pero la compraventa incluye más gastos: los honorarios de la notaría y de la gestoría, el registro de la propiedad y los impuestos.

