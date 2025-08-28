«O cómic conxuga o meu amor pola lectura e polo debuxo»
Ao frente de Autobán, Uxía Larrosa recoñece que é un «bo momento» para a banda deseñada e a autoedición, na que hai más liberdade
Como xorde a oportunidade de ser a presidenta de Autobán?
Eu entrei a Autobán hai algo máis dun ano. Simplemente necesitabamos rotar. E como o traballo é voluntario, estas cousas sempre demandan moita enerxía. Foi unha cousa de repartición de tarefas. Eu estaba disposta a asumir ese cargo, que sobre todo é representativo. Funcionamos de forma bastante asamblearia.
Cando comezou a súa relación coa banda deseñada?
Na miña casa sempre houbo cómics. Creo que toda a miña xeración medrou con todos os debuxos de animación da TVG. Era un mundo que me atraía moito. De adolescente consumía sobre todo manga. A partir de aí, supoño que me foi interesando. Sempre me gustou debuxar. Fixen Bacharelato Artístico e logo Belas Artes. Aparte do cómic era a que máis me atraía porque conxuga o meu amor pola lectura e polo debuxo. A asociación está orientada a iso, a autoedición e a banda deseñada.
Esa autoedición é un obstáculo ou unha oportunidade?
Hai xente que cre que é unha forma de expresarse libremente, porque non tes que pasar os filtros da editorial. E hai outras persoas que pensan que é máis como un trampolín, como unha forma de adestrarse para ter unha carreira profesional. Eu, personalmente, creo que as dúas cousas son compatibles. Para min, os primeiros fanzines que publiquei cos meus amigos foron como un adestramento, pero hoxe en día, que xa estou empezando a publicar, sigo facendo fanzines para expresar outras inquedanzas.
En que situación se atopa a banda deseñada na Coruña en particular e en Galicia en xeral?
É un bo momento. Desde logo para o festival, para a Autobán. Temos agora unha directiva bastante unida, hai bastante xente activa. Eu nunca estivera nunha asociación na que houbera tanta xente disposta a axudar e a implicarse.
Hai interese por parte do público?
Si, hai moi boa recepción por parte do público que asiste ás nosas actividades. Estamos colaborando co Concello, coas bibliotecas e con diferentes entidades que hai na cidade. Hai dous anos que organizamos clubes de debuxo mensuais en diferentes barrios da cidade e sempre temos bastante asistencia. E os comentarios son moi positivos.
Como cada agosto chega Viñetas, no que organizan a Expofanzines de Autobán na Biblioteca de Estudos Locais. É un escaparate?
Si. Vainos moi ben este Viñetas. Estivemos na Rúa BD e temos esa exposición. Son actividades que nos dan visibilidade e pulos.
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Cambia el tiempo en A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- El atropello de Juana de Vega se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones
- Negocios de A Coruña que resisten sin tarjeta: «Siempre hay que llevar un billete en la funda del móvil»
- El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma
- La ‘pulpeira’ de A Coruña que convirtió a sus clientes en familia
- La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador