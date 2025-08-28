La pija, la quinqui y las patatas Bonilla

El pódcast de La pija y la quinqui, presentado por Carlos Peguer y Mariang, es uno de los espacios de entretenimiento más populares para la generación Z. Un espacio por el que ya han pasado numerosos rostros conocidos —incluso, en plena campaña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— y que ha granjeado a sus presentadores fama y éxito. Tanto que Mariang, uno de sus rostros visibles, ha podido hacerse con un maravilloso piso en el centro de Madrid que ha decorado con muebles vintage, y que ha querido enseñar en la revista Elle. Entre las fotos de las estancias, se cuela un elemento decorativo singular: una lata de patatas Bonilla, elevado ya a elemento de la cultura popular además de suculento aperitivo.