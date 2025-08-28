La reurbanización de A Sardiñeira está al 80% para acabar este otoño

La reurbanización de la avenida de A Sardiñeira, que desde su inicio en julio del año pasado ha provocado cambios en el tráfico en la zona, concluirá este otoño. Según fuentes municipales, la obra está completada al 80%, por lo que va en plazo, ya que la previsión era acabarla en 14 meses. Con un presupuesto de 1,3 millones de euros, financiados con fondos Next Generation, los trabajos buscan mejorar una vía que será clave en el desarrollo de la futura estación intermodal. Se han mejorado y ampliado las aceras y se ha habilitado un carril bici bidireccional. La configuración definitiva de la avenida será de un único sentido entre la calle Europa y la ronda de Outeiro.

Aunque estas obras terminen en otoño, el Concello seguirá trabajando en la zona para avanzar en el vial que unirá A Sardiñeira con la avenida de Arteixo. Fuentes municipales apuntan que el plazo de ejecución se extiende hasta mediados de 2026. Los trabajos forman parte de las mejoras de los accesos a la intermodal. Habrá una intersección con semáforos.

