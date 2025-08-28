Las salsas más picantes de Galicia desembarcan en A Coruña

La historia de Factoría do Lume comienza en Narón a finales de 2019, justo antes de que la pandemia paralizase al mundo. Lo que nació como un pequeño experimento de dos socios, Joaquín Pérez y Alba Breijo, hoy se ha convertido en una cooperativa consolidada que se traslada al polígono coruñés de Pocomaco para dar un nuevo salto en su trayectoria. Su especialidad: salsas picantes con identidad gallega.

«Yo soy de Narón, pero desde joven tuve que buscarme la vida fuera», recuerda Joaquín Pérez. Su recorrido vital está marcado por los viajes. «Estudié un ciclo superior de automoción, trabajé un par de años en eso, pero con la crisis me quedé sin empleo. Aproveché para irme a Londres y fue allí donde entré en contacto con la cocina».

El descubrimiento del picante no fue inmediato. «Hasta aquel momento no me gustaba nada. Pero en Londres trabajé con gente de todo el mundo: mexicanos, tailandeses, incluso en restaurantes de Bangladesh o Sri Lanka. Fue ahí donde empecé a entender el universo de los chiles». Esa semilla creció en viajes posteriores a Sudamérica y terminó germinando en Galicia. «Cuando decidimos volver a casa tenía ganas de montar algo, pero un restaurante no me apetecía. Dándole vueltas, vimos que aquí solo había lo típico, pimientos de Padrón o chorizo picante. Nos tiramos al vacío y apostamos por el picante en serio. La gente nos decía que estábamos locos».

El arranque fue modesto: un antiguo supermercado en Narón convertido en obrador. «Era un local muy pequeño, pero empezamos poco a poco. El crecimiento siempre fue lento, pero seguro. Yo no tenía experiencia en comercialización y este es un mundo complicado. Aun así, cada año la demanda del picante crece exponencialmente».

Tras cuatro años de viajes constantes entre Narón y A Coruña, el traslado a Pocomaco fue inevitable. «Aquí vivimos desde que volvimos de fuera, pero al principio Narón era más cómodo por la familia y la red de contactos. Ahora necesitábamos más espacio de almacenamiento, vendemos más y el local se nos quedaba pequeño. En A Coruña estamos muy contentos».

El proyecto mantiene un marcado carácter artesanal. «Intentamos no usar conservantes ni saborizantes. Trabajamos en lotes pequeños para conservar la frescura y dar al cliente el mayor margen de caducidad posible», explica Joaquín. La gama de Factoría do Lume ya cuenta con cinco referencias fijas: Botafume, Lume, Demo, Morte y Aceite Reaper, además de ediciones limitadas elaboradas con chiles de la zona.

El diseño de la marca también lleva su sello personal. «Siempre me gustó el diseño gráfico. Como no teníamos presupuesto, me lancé a hacerlo yo mismo. Hasta la web la monté sin saber cómo. Ahora queremos externalizar esa parte, pero en aquel momento me tocó ponerme a aprender a base de prueba y error».

Las salsas de Factoría do Lume rehúyen la gran distribución. «No queremos competir con productos de supermercado. Trabajamos con tiendas gourmet o carnicerías y fruterías selectas (además de su web). Nuestro público suele estar entre los 30 y 40 años, aunque las generaciones jóvenes vienen pisando fuerte: a ellos les encanta el picante».