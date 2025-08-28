El sector cultural alerta que la peatonalización de los Cantones obstaculiza al teatro Colón

La Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC), que representa a más de 160 especialistas del sector en Galicia, alerta de que la reforma urbanística de los Cantones "amenaza gravemente" la operatividad del Teatro Colón y, con ello, el "prestigio" de A Coruña como ciudad cultural.

Los profesionales explican que la reubicación de la parada de autobuses metropolitanos en la calle Manuel Casas —único acceso técnico del teatro— convertirá este espacio en una zona compartida por "centenares de personas y vehículos pesados cada día". Para la AGPXC, esta medida supone un “colapso funcional” y un riesgo para la seguridad de público, trabajadores y compañías artísticas. “Nadie se plantearía obstaculizar la descarga diaria de pescado en la plaza de Lugo. La cultura también necesita logística, y sin espacio para descargar no hay espectáculo que llegue al escenario”, advierten desde la asociación.

Desde marzo, la asociación ha presentado alegaciones formales, respaldadas por el grupo municipal del BNG y por responsables del área de Cultura de la Diputación, titular del teatro. Sin embargo, aseguran que ni la Concejalía de Infraestructuras y Movilidad ni el equipo de arquitectos redactores del proyecto —José Manuel Vázquez y Carmen Calatayud— han respondido. Añaden que, el pasado mes de abril, algunos profesionales trasladaron personalmente la preocupación a los responsables técnicos, pero la reunión prometida nunca llegó a celebrarse.

La AGPXC detalla posibles impactos de la reforma sobre el funcionamiento del teatro, como la operatividad reducida "a mínimos" debido a que, denucian, la zona de carga y descarga quedaría inservible para producciones de mediana o gran complejidad; el aumento de costes derivado de las dificultades logísticas, la "fuga de programación" ante el riesgo de que las compañías opten por otros auditorios o el "riesgo laboral" para los trabajadores. Por estos motivos, la asociación demanda que se paralicen las obras y se evaluen alternativas, la convocatoria urgente de una reunión y que la alcaldesa medie en la cuestión.