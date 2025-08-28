Tres condenados por golpear a un hombre para robar 20 euros en el parque de Santa Margarita

Por un botín que acabó siendo de apenas 20 euros, tres jóvenes agredieron brutalmente a un hombre en el parque de Santa Margarita, amenazándolo con un arma blanca, arrojándolo al suelo y agrediéndolo a patadas hasta hacerle perder el conocimiento y siguiendo la paliza con botellas y un madero. Su propósito fue robar a una amiga de este (que también recibió algunos golpes), y llegaron a sacarle el móvil, la cartera y el bolso, aunque se deshicieron de todos los objetos con excepción de 20 euros en efectivo. La Audiencia Provincial acaba de ratificar una condena de siete años de prisión para cada uno.

Según recoge la sentencia, la agresión ocurrió en abril de 2021, cuando los tres jóvenes, nacidos entre los años 1996 y 2000, estaban una medianoche en el parque de Santa Margarita con sus dos víctimas. Uno de ellos le cogió el móvil a la mujer, llegando a meterlo en su mochila, pero esta la recuperó, y, junto con el hombre que luego sería agredido, se despidió para marcharse del lugar.

Pero los jóvenes no estaban dispuesto a dejarlos irse. Uno de los condenados le preguntó al hombre que se estaba marchando «¿qué has dicho?» y le pegó un puñetazo, sin que figure que este le hubiera provocado o insultado. Luego le robó el bolso a la mujer de un tirón, rompiéndole el asa. Otro de los condenados, para impedir que el acompañante de la mujer la ayudase, le pegó una patada que lo arrojó al suelo.

El hombre intentó levantarse, pero el atacante que había robado el móvil originalmente (y que esgrimió, momentáneamente, un arma blanca) y el tercer delincuente, que hasta entonces no había intervenido, le pusieron zancadillas hasta que volvió a estar tendido. Entonces, los tres se ensañaron con él, dándole «patadas en todo el cuerpo» y haciéndole perder el conocimiento momentáneamente. La mujer, intentando protegerlo, lo cubrió con su propio cuerpo y recibió varios de los golpes.

La víctima recuperó la consciencia y consiguió llamar al 112, pero entonces recibió una nueva tanda de agresiones, ahora con armas improvisadas. Dos de los asaltantes lo atacaron con botellas de cristal rotas, y el tercero con un madero. El atacado se cubrió con un abrigo e intentó escapar, pero sus agresores lo alcanzaron y le dieron, de nuevo, patadas.

Los tres jóvenes se hicieron con el móvil de la mujer, un Samsung S8, así como con su bolso y su cartera, con 20 euros, pero, al advertir que había agentes de la Policía Nacional cerca, lo tiraron todo al suelo menos el dinero, causando desperfectos al teléfono. El hombre que recibió la agresión recibió una fractura en la mano derecha, un corte en la izquierda y una contusión en la rodilla, y le quedó como secuela un pequeño bulto. La mujer tuvo algunas contusiones.

El Juzgado de lo Penal número 3 condenó a cada uno de los tres acusados a siete años de prisión y 360 euros de multa, además de prohibirles acercarse a sus víctimas durante cerca de nueve años y medio. También sentenció que debían pagarle a él 2.000 euros por las heridas y secuela, y a ella 150, además de devolver el dinero robado, compensarla por los desperfectos e indemnizar al Sergas. Recurrieron, pero la Audiencia ratificó el fallo.

