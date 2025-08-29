Alianza de la banda municipal de A Coruña y Donaire: «Será una hora, pero muy intensa»

La romería de Santa Margarita vuelve otro año más cargada de actuaciones y actividades ligadas a la tradición musical y cultural de Galicia hasta el domingo 31. Los espectáculos se desarrollarán en distintos puntos del parque como el anfiteatro, el planetario, el escenario das merendas o en la explanada de la Casa de las Ciencias. Uno de los más especiales será el de la banda municipal, que actuará este domingo (12.00) con a la asociación cultural Donaire en la escalinata del museo científico.

Los responsables del espectáculo. / Casteleiro/ Roller Agencia

La colaboración entre ambas formaciones partió de la base el 25 aniversario de Donaire. «Tenemos muchísima admiración por la banda municipal, siempre hacen cosas muy interesantes. Es el broche de oro para este aniversario», señala la directoria de Donaire, Olga Kirk. «Nos reunimos para poner los puntos en común y los arreglos que teníamos que hacer, ambos salimos muy contentos», dice el director de la banda municipal, Juan Miguel Romero, que defiende de el papel de la agrupación en A Coruña: «Es una herramienta artística para llegar al ciudadano ».

Para llevar a cabo esta actuación tuvieron que realizar distintos arreglos musicales para combinar las melodías de la música tradicional a partituras que pudiese tocar la banda. «Romero tiene mucha admiración por la música tradicional y nos pone las cosas muy fáciles. Se adapta a los tempos que tenemos y a la estructura de nuestra música», señala la directora de Donaire. «Hay que adecuar el acompañamiento para que se pueda repartir entre la banda y formar las melodías adecuadas. Esta semana tenemos los ensayos conjuntos, que al final es lo más divertido», explica Romero.

Para el concierto la banda municipal contará con la plantilla completa de 48 músicos. «A la plantilla hay que añadirle más percusionistas. Para este concierto contamos con percusión tradicional, con el tamboril, bombo y pandereta», indica Romero. Aparte de los percusionistas que lleva la banda, también hay que tener encuentra a todos los integrantes de la asociación cultural.

El concierto está organizado en distintas secciones donde ambos tocarán piezas en común y donde actuarán por separado. «Va a haber muchas sorpresas y ritmos variados. Es una hora pero muy intensa», señala Romero. Donaire interpretará Foliada da Coruña y su repertorio modificado para la ocasión. «La banda va a tocar piezas propias de su repertorio y nosotros tendremos un momento de panderetas y voces solas acompañadas de un par de parejas de baile», añade Kirk. Entre las diversas obras que tocará la banda municipal destaca Cantigas de Ourense. «Es una pieza exigente donde la banda se va a lucir», explica Romero.

Donaire lleva seis años ininterrumpidos participando en la romería. «Estamos encantadas porque es un lugar maravilloso para ver las diferentes agrupaciones, distintas propuestas de la ciudad y de fuera», dice Kirk. La banda municipal tiene una gran participación en Santa Margarita, actuando en esta romería y el Día de las Ciencias. «Son los conciertos históricos de la banda, además sientes como el público rodea a toda la banda. Son conciertos muy emotivos y te sientes muy arropado», indica Romero.