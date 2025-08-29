La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña

Con el alquiler medio por encima de los 730 euros, los precios para arrendar en la mayoría de barrios por encima de lo que se pagaba hace unos años en la zona de Juan Flórez y el coste de las compraventas aumentando, conseguir un lugar en el que vivir se va convirtiendo en una tarea cada vez más difícil para los coruñeses. Pero Outra Forma de Vivienda, una cooperativa fundada hace cuatro años en la ciudad y que este año consiguió una parcela municipal en Xuxán para realizar su proyecto, busca socios para proponer una alternativa: construir un edificio con 30 o 40 viviendas en la finca y ofrecerlo con alquileres bajos durante medio siglo a lo que participen. «Aún no tenemos cubierto el número de socios para que sea factible», señala Margarida Vázquez, integrante de la plataforma, pero están captándolos y los interesados pueden informarse en info@outraformadevivienda.org.

«Somos un proyecto de vivienda asequible», indica Vázquez. El suelo no se privatizará, sino que los socios lo reciben en cesión para construir y vivir allí, con los alquileres respetando un máximo que «fija el Ministerio de Vivienda». La cooperativa calcula el coste de la construcción en siete millones de euros, y los socios-inquilinos tendrán que poner una aportación inicial «entre el 10 y el 20% del total del coste». A partir de ahí la idea es «financiar bancariamente», con las viviendas financiadas «a 30 o 35 años». Pero «lo que va a ser exactamente no lo podemos decir», y la cooperativa está pendiente del próximo plan de vivienda que actualmente «se está negociando» para ver a qué ayudas públicas pueden optar.

El proyecto de la cooperativa, sin ánimo de lucro y que en los últimos días tuvo reuniones con la cooperativa de arquitectos y la consultora con la que trabajan, aún puede variar, pero incluye un edificio de entre 33 y 38 viviendas «flexibles, que se adapten lo máximo posible a las necesidades de cada socio». Además de garajes, trasteros y bajos comerciales, incluiría «zonas comunitarias», con cocina, comedor, lavandería y huertos en cubierta. Habrá geotermia, sistema de reaprovechamiento de pluviales y paneles solares para proporcionar energía.

«Nuestra idea es que los alquileres estén por debajo de los 700 euros», explica Vázquez, que considera que tras los 50 años de cesión los socios podrían optar a otra. «Este es un modelo que funciona mucho en otros países europeos», indica, con una experiencia de «muchos años» en el extranjero, pero en España «prácticamente empezó en Cataluña hace cuatro o cinco años y no hay ninguna experiencia con él». Aunque sea nuevo, defiende la cooperativista, está «en expansión» y posibilita proporcionar una vivienda «a un precio mucho más asequible que en propiedad», y prescindiendo de la «incertidumbre» de estar alquilado en el mercado privado.

En Xuxán, el antiguo Ofimático, ya se han puesto en marcha otros proyectos de cooperativas con modelos más clásicos, y también con cesión de suelo. Este último es el caso de Galivivienda, que quiere construir 224 pisos de alquiler social en parcelas cedidas por la Xunta en el barrio que volverían a manos de l Gobierno gallego después de medio siglo. Los socios deberían aportar fondos para la construcción y pagar un alquiler. Una de las fincas se derivó a la cooperativa A Luzada, que está construyendo tras recibir fondos de banca ética.

Pero el proyecto de Galivivienda se atascó. En abril, la gestora presentó un nuevo plan de financiación que subía las aportaciones a los socios, llevando a que muchos lo abandonasen. Esta propuesta se modificó después, pero, según se aprobó en una asamblea celebrada a inicio de este mes, los participantes tendrán que poner 10.000 euros más. Además, cooperativistas que ya habían adelantado 1.100 euros para el proyecto no eran parte de la entidad que tomó la decisión y que tiene los derechos de explotación del suelo (Galivivienda, S. Coop.), sino de otra (Galivivienda Alquiler50, S. Coop) a la que se tuvieron que adscribir en marzo, según les indicó el consejo rector de la cooperativa. Sin embargo, Vivenda Pública de Galicia no autorizó que se le transmitiesen a esta segunda entidad los derechos de explotación del suelo.

Si estos socios querían seguir en el proyecto, según les planteó la gestora, debían decidir este mes si volver a la cooperativa inicial y aceptar el acuerdo. Esto ha motivó quejas de participantes que se sentían coaccionados, y se descarta que los edificios proyectados acaben para junio de 2026, fecha límite para percibir la ayuda de 10,6 millones de fondos europeos con la que contaban para realizar la obra. La Xunta, que se reunió esta semana con cooperativistas y gestora, avisó en mayo de que revertiría la cesión de suelo si no se ofrecían precios sociales.