El autor del atropello masivo de A Coruña tiene antecedentes, pero de hace veinte años

El autor del atropello masivo que este miércoles dejó seis heridos en el cruce de peatones entre Juana de Vega y la plaza de Mina, C. J. L. G., cuenta con antecedentes penales que se remontan, al menos, a 20 años atrás, según ha podido saber este diario, por resistencia y desobediencia a la autoridad, así como por daños a objetos. El hombre afronta seis cargos por homicidio en grado de tentativa.

Pese a los antecedentes, su perfil no es el de un delincuente habitual. El hombre, según declaró a los agentes de Policía Local que lo arrestaron, aceleró cuando vio el paso de cebra lleno de viandantes que cruzaban el verde, arrollándolos. Luego se detuvo y, según testigos que estuvieron con él tras el atropello, dijo incoherencias como que el coche estaba «teledirigido». Se le internó en la unidad de psiquiatría del Hospital Marítimo de Oza, y este jueves compareció ante el jueza, que accedió a mantenerlo internado allí, una decisión que se toma cuando los pacientes psiquiátricos son un peligro para otros o para sí mismos. Cuando los médicos le den el alta, deberá prestar declaración. Esta situación no tiene un plazo final definido, pero los médicos deben informar al juzgado, como mínimo, cada seis meses.

El hombre nació en 1974 en Monforte, pero es vecino de A Coruña. Según personas que tuvieron contacto con él y según sus propias redes sociales, trabajó como cajero de una entidad bancaria. Poco antes de la pandemia participó, brevemente, en un partido que se presentaba a a las elecciones municipales de A Coruña en 2019 y llegó a estar en listas, en un puesto muy bajo. Personas que lo trataron en aquella época lo describen como una persona irascible en algunos momentos, pero no fuera de la realidad. El día antes de cometer el atropello ocasionó un incidente de escasa gravedad cuando no quiso irse de una entidad deportiva más allá de la hora de cierre, pero este diario no tiene constancia de que hubiese cometido ningún acto violento.

Cuatro heridos ingresados

De las seis personas que tuvieron que acudir al hospital por las heridas que sufrieron en el accidente dos ya han sido dados de alta, una niña de cuatro años y un hombre adulto. Pero cuatro permanecían internadas este viernes, entre ellos un hombre de 75 años que, según indicó la TVG, recibió traumatismos en cabeza, columna y varias costillas, que le afectaron a los pulmones, una lesión esta última que resulta la más preocupante. Otras tres víctimas, mujeres de 70, 62 y 47 años, seguían ingresadas el mediodía del viernes en el servicio de Traumatología del Chuac, dos días después del incidente.

El atropello, masivo, que la Policía Local consideró «intencionado» y que causó tantos heridos graves, es inusitado en A Coruña. En la ciudad hay decenas de impactos de vehículos a peatones todos los años, pero en su mayoría son sucesos accidentales de carácter leve. En todo 2024 solo hubo 16 heridos graves por atropellos, con lo que el incidente del miércoles causó tantos lesionados de gravedad como un trimestre normal. El año pasado un coche embistió contra un bar de Os Mallos, pero solo causó lesiones leves.