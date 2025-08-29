La banda de indie La Casa Azul se suma al cartel del Noites do Porto
El festival que se celebra en el muelle de la Batería y en diferentes salas de la ciudad del 23 de septiembre al 2 de octubre anuncia su cartel completo
La banda de indie pop La Casa Azul celebrará su 25 aniversario sobre los escenarios en el festival Noites do Porto con un concierto especial que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el muelle de la Batería. La de A Coruña será la única actuación de la banda liderada por Guille Milkway en Galicia y servirá también para rendir homenaje a uno de los locales más indies de la ciudad como el Bristol Bar, que cumple 30 años. Sonarán himnos pop como Como un fan, Podría ser peor, Nunca nadie pudo volar o el celebérrimo La revolución sexual. “Será un largo recital repleto de luz, color y la felicidad que derrocha la formación”, explica la organización del festival. Además, la noche arrancará con una sesión a cargo del DJ Juligan, integrante de Love of Lesbian.
La confirmación de La Casa Azul cierra el cartel de la quinta edición del festival Noites do Porto, que contará hasta con trece escenarios distribuidos en diferentes salas de la ciudad. Entre ellas, el Garufa Club, a donde llegará el 24 de septiembre Deadletter y una nueva banda confirmada este viernes, el dúo vigués Fantasmage, que actuarán como teloneros.
La histórica formación de la década de los 90 The Lemonheads, las leyendas de la escena estatal Ana Curra e Ilegales, el artista de flamenco Israel Fernández, Deadletter o Yazz Ahmed y Jasmine Myra son algunos de los cabezas de cartel que esta quinta edición de Noites do Porto. Del 23 de septiembre al 2 de octubre, serán nueve noches de música en directo, además de sesiones musicales programadas en el marco de la cápsula Noites nos Bares y hasta propuestas gastronómicas dedicadas, que se podrán degustar en los locales de hostelería Los Tigres y Rosmon Burger.
También el sector visual se estrena este año con la cápsula Noites coa Arte, lanzada de la mano de Coruña Gráfica, e incluye a grandes nombres de la plástica como Álvaro Dorda, Héctor Francesch, Jabier de la Rosa, Jorge Taboada, Julia Lago, Laura Bergantiños, Manuel Suárez, Mich Martial y Vítor Mejuto, que han creado piezas únicas a partir de los carteles del festival. La coruñesa Iria do Castelo mostrará su reinterpretación del cartel de la quinta edición, una obra que ha sido presentada este viernes en el Ummagumma, donde se podrán visitar todos los trabajos artísticos hasta el próximo 5 de octubre.
Programación musical de Noites do Porto 2025
- 23.09, Jazz Filloa. Yazz Ahmed & Ralph Wyld (últimas entradas disponibles)
- 24.09, Rosmón Burger. Deadletter official pre-party: Callum Brown (London), Txetxu el Tigre (A Coruña)
- 24.09, Garufa Club. Deadletter + Fantasmage (más del 50% del aforo vendido)
- 25.09, El Calvario Vintage. The Lemonheads & Moura official pre-party: Vanne Vamp (A Coruña)
- 25.09, Inn Club. The Lemonheads + Moura (entradas agotadas)
- 25.09, Don Giorgio. The Lemonheads + Moura official after-party: Ryan Scott (London/NYC), Gulya (Barcelona /A Coruña)
- 26.09, Muelle de Batería. Ana Curra + Ilegales
- 26.09, La Chela. Ana Curra + Ilegales official after-party: Ángel Snap (Madrid)
- 27.09, Los Tigres. Sesión vermú 30 aniversario Bristol Bar: Los Bundy (A Coruña)
- 27.09, Playa Club. Sho-Hai
- 27.09, Muelle de Batería. 25 años de La Casa Azul + Juligan
- 27.09, Bristol Bar. 25 años de La Casa Azul & 30 aniversario Bristol Bar official party: Dj sorpresa
- 28.09, Mardi Gras. Océano Eskizo
- 30.09, Garufa Club. Michelle David & The True-Tones + The Gruesomes
- 01.10, Jazz Filloa. Jasmine Myra (últimas entradas disponibles)
- 02.10, Teatro Colón. Israel Fernández
- 02.10, Localización sorpresa. Noite de Clausura: Dj sorpresa.
