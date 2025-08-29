Becas Fundación Amancio Ortega: plazos y cómo solicitarlas
El programa de ayudas para estudiar en el extranjero dirigido a estudiantes de 4º de ESO abre su inscripción
El programa de becas de la Fundación Amancio Ortega para estudiar en el extranjero abre su plazo de inscripción para la edición 2026-2027 el próximo lunes, 1 de septiembre, a partir de las 13.00 horas. Los estudiantes de 4º de ESO podrán enviar sus solicitudes hasta el 23 de este mes a través de la página becas.faortega.org. Unas 80 plazas se reservan a estudiantes de Galicia.
La beca cubre alojamiento, manutención en una familia local anfitriona, escolarización, viaje, seguro médico y accidentes, formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia. Los interesados tienen a su disposición toda la información disponible en la web becas.faortega.org, el correo electrónico info@becas.faortega.org y un teléfono gratuito 900 103 651 para resolver sus dudas.
