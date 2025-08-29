Becas Fundación Amancio Ortega: plazos y cómo solicitarlas

El programa de becas de la Fundación Amancio Ortega para estudiar en el extranjero abre su plazo de inscripción para la edición 2026-2027 el próximo lunes, 1 de septiembre, a partir de las 13.00 horas. Los estudiantes de 4º de ESO podrán enviar sus solicitudes hasta el 23 de este mes a través de la página becas.faortega.org. Unas 80 plazas se reservan a estudiantes de Galicia.

La beca cubre alojamiento, manutención en una familia local anfitriona, escolarización, viaje, seguro médico y accidentes, formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia. Los interesados tienen a su disposición toda la información disponible en la web becas.faortega.org, el correo electrónico info@becas.faortega.org y un teléfono gratuito 900 103 651 para resolver sus dudas.