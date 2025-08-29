El BNG pregunta sobre la prevención de incendios

El BNG cuestiona al Gobierno local sobre las medidas de prevención de incendios en los núcleos rurales de la ciudad a través de una batería de preguntas. La limpieza de vertidos ilegales, la retirada de escombros, el mantenimiento de las zonas verdes o el desbroce de los montes son algunas de las reclamaciones que los vecinos de parroquias como de Feáns y Mesoiro, la Urbanización Breogán, A Silva y el Núcleo do Bosque, en la contorna de Novo Mesoiro, han trasladado al Gobierno local.

La formación quiere trasladar la «preocupación» de los vecinos tras registrarse un incendio en la cantera de Moucho, por lo que pregunta al Gobierno local el plan para la recuperación de la zona y el papel de los efectivos de la Xunta en su extinción.

El concejal David Soto ha registrado preguntas sobre la periodicidad de los desbroces en estos entornos, los expedientes abiertos por no realizarlas. El edil destaca que la limpieza de los montes sigue siendo insuficiente ya que «vemos como la maleza se acumula durante buena parte del año en el contorna de estos barrios».

Los nacionalistas también quieren saber si existe «un plan específico para el control de vertidos no autorizados en el entorno de Novo Mesoiro» y si el Ayuntamiento ha abierto expedientes por acumulación de chatarra y materiales en la zona.