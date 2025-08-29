La UE confirma que el Concello recibirá dos millones de euros para ampliar zonas verdes
Las actuaciones se realizarán entre 2026 y 2028 y se consensuarán con los vecinos
El Ayuntamiento de A Coruña acaba de recibir dos millones de fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad que se dedicarán a "reverdecer diversos barrios de la ciudad" y avanzar en la "creación o ampliación de zonas verdes" en actuaciones que valdrán en conjunto 3,5 millones. El Concello se había presentado a la convocatoria de fondos, junto con más de 80 ciudades como Barcelona, Salamanca, Vigo y Castellón, y esta semana recibió la confirmación definitiva de que recibirá el dinero, junto con otras once candidaturas ganadoras.
La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, señala que la aportación permitirá "poner en marcha" varias iniciativas para potenciar los jardines de la ciudad, en barrios que, "por su configuración urbana", necesitan espacios públicos "más oxigenados y medioambientalmente más sostenibles". El Concello prevé realizar obras entre 2026 y 2028, y antes serán "consensuadas con los vecinos de cada distrito" para que las intervenciones sean adecuadas a "la realidad y necesidades de los barrios". Díaz afirma que el proyecto Coruña Verdea, que consiguió los fondos, tuvo la participación cudadana como un eje fundamental y recibió cartas de apoyo de diversas asociaciones de vecinos de la ciudad.
