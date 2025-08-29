Gala i Ovidio conquistan al público en su primer concierto
El trabajo experimental de la integrante de Tanxugueiras, Aida Tarrío, y el productor Raül Refree, conquistó este viernes a un teatro Colón abarrotado con su fusión de ritmos tradicionales gallegos con los sonidos de la electrónica y letras que trasladan a otros mundos. Junto con la artista Belem Tajes, que introdujo el concierto, el dúo consiguió emocionar al público con una propuesta muy íntima en la primera puesta en directo de su disco.
