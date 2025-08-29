Una de las grandes constructoras gallegas hará el centro de salud de Santa Lucía

El Concello de A Coruña ya ha resuelto el concurso para contratar a la empresa que refomará el antiguo mercado de Santa Lucía con el objetivo de poner en marcha un nuevo centro de salud. Cofinanciado por la Xunta y el Concello, también con fondos europeos, el concurso recibió 11 ofertas, entre las que estaban presentes buena parte de los gigantes de la construcción en España, como la multinacional Acciona o Dragados, del grupo ACS que preside Florentino Pérez.

También había candidaturas de la constructora San José o de la coruñesa Citanias, que se ha llevado otras obras públicas como la construcción de 50 viviendas municipales en Xuxán. El contrato, que salió a concurso por 10,3 millones de euros contando el IVA atrajo también a la viguesa Prace, mientras que Ogmios se presentó como parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE). El listado se completaba con Construcciones Ramírez, Oreco Balgón, Proyecón Galicia, Seranco y Vilor Infraestructuras, de acuerdo con la documentación del concurso.

Finalmente, según acaba de informar el Ayuntamiento de A Coruña, a través de un comunicado será San José, una de las grandes empresas del sector en Galicia, que ha obtenido mejor puntuación global en la licitación, por lo que la mesa de contratación ha propuesto su selección. El Concello prevé iniciar este mismo 2025 el proyecto, que arrancará tras años de demoras y retrasos. La Xunta, aportará 5,6 millones, y el Ayuntamiento, otros 4,7 de los que tres vendrán de fondos de la UE. Una vez firmado el contrato, San José tendrá 18 meses para completar las obras, con lo que, si no hay más tardanzas, podrían finalizar en 2027.

La reforma permitirá que el barrio cuente con un centro de salud que cuadruplicará la extensión del que sustituirá, situado en Federico Tapia, y compartirá el inmueble con un espacio reservado al mercado, de extensión más reducida que el anterior, y con un centro cívico. De acuerdo con la Xunta, la nueva instalación sanitaria atenderá a 12.000 personas, doblará las consultas de medicina de familia, pediatría y enfermería e incluirá instalaciones como una sala de espera pediátrica, una consulta de matrona o una sala de educación maternal.