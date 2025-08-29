Heridos dos policías que arrestaron al portador de un revólver simulado en A Coruña

Dos de los agentes de la Policía Nacional que detuvieron el pasado domingo a un hombre que exhibió un revólver simulado en el bar Santaya, en la avenida de Gran Canaria, recibieron heridas leves durante la intervención y se encuentran de baja, según confirmaron este jueves a este diario fuentes sindicales. Los policías, que arrestaron al hombre antes de saber que el arma no era real, tuvieron que forcejear para reducirlo.

El detenido acudió al mediodía del domingo al local de hostelería de Labañou, y, una de las camareras se negó a servirlo considerando que estaba «bastante perjudicado». El hombre, «conocido en la zona», vació una botella de gaseosa e intentó rellenarla en el grifo de cerveza, y, cuando la empleada le llamó la atención, sacó una pistola que tenía escondida. Un conocido lo sacó del bar.

Al lugar acudió un coche patrulla con dos agentes, que, según ha podido saber este diario, se lanzaron sobre el hombre, de unos 40 años y corpulento, y lo tiraron al suelo. El hombre forcejeó e intentó coger el arma, y al lugar llegaron más agentes, del 091 y del 092. Fue engrilletado y los policías lo cachearon y le sacaron el arma, falsa pero indistinguible de una real a simple vista. Según fuentes conocedoras, el hombre ya había sido arrestado hace un año por atacar a otra persona con un arma blanca en la ronda de Outeiro.

En junio tres policías resultaron heridos por golpes al reducir a un hombre que les atacó con una navaja, y fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) señalan que, pese a incidentes como este, la suya sigue siendo considerada profesión de riesgo. También denuncian que faltan agentes y que resulta «inviable» realizar labores de prevención. Los servicios se cubren «a duras penas».