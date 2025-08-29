Un hombre continúa en la UCI por el atropello múltiple, que ya investiga el juez

El conductor que este miércoles embistió a los peatones que cruzaban el paso de cebra en el cruce de Juana de Vega, plaza de Mina y calle Compostela compareció en la tarde de este jueves ante el juez de guardia, después de que la Policía remitiese al juzgado el resultado de la investigación. La arremetida de su coche dejó seis heridos que precisaron atención hospitalaria, y este jueves todavía permanecían cuatro ingresadas. Un hombre de 75 años está en la UCI y, según indicó la TVG, recibió el «impacto directo del vehículo», con traumatismos en cabeza, columna y varias costillas, que le afectaron a los pulmones, una lesión esta última que resulta la más preocupante y que hace que no esté fuera de peligro. También siguen el servicio de Traumatología del Chuac tres mujeres de 70, 62 y 47 años de edad.

Aunque en la tarde del propio miércoles fuentes municipales informaron de que cuatro de los afectados ya habían recibido el alta, fuentes hospitalarias indican que ayer al mediodía solo habían vuelto a sus casas dos, un hombre adulto y una niña de cuatro años. El autor, un vecino de la ciudad de 51 años que según la TVG nació en Monforte, fue sometido a pruebas de alcohol y drogas que dieron negativo, y el mismo miércoles fue trasladado a una unidad psiquiátrica del Hospital Marítimo de Oza, pues se sospecha que cometió los hechos mientras sufría una crisis mental.

Según reconoció, el hombre tenía su coche estacionado en una zona reservada de un hotel a pocos metros del cruce, si bien no había estado en él ni era cliente. Aceleró cuando el semáforo se puso en verde y el paso de cebra, en una de las zonas más concurridas de la ciudad, estaba lleno de gente. La Policía Local considera el ataque «intencionado». El hombre paró tras atravesar a multitud, y, según testigos, se comportó como si delirase y dijo que el coche estaba «teledirigido».

La Policía Local lo detuvo en un primer momento y elaboró un atestado, y luego continuó la investigación la Policía Nacional, que también se hizo cargo del coche. El 091, remitió las pesquisas al juzgado el mediodía del jueves y el hombre pasó a disposición judicial por la tarde. El juez debe decidir si lo deja en libertad, le impone prisión provisional o mantiene en una unidad psiquiátrica. Además, habrá que determinar de qué delitos se le acusa.

Ataque «intencionado» y raro

que el atropello haya sido «intencionado» lo convierte en una rareza, pues estos sucesos suelen ser accidentales. Cuando no es así, suele tratarse de una venganza personal. Un hombre fue condenado a tres años y medio de prisión por un delito de lesiones por atropellar a otro en 2008 cuando cruzaba la plaza de As Conchiñas tras discutir con él, y un joven fue condenado a 26 años por embestir contra tres varones en el paseo marítimo en 2017 tras pelearse con ellos: llegó a matar a uno.

Hace poco más de un año, un hombre embistió con su coche contra el bar O Pinchiño, de Os Mallos, causando varios heridos leves, y se le investiga por tentativa de homicidio. En un primer momento se vinculó con un ataque a la pareja de una supuesta ex, pero luego se vio que no existía tal persona. El autor afirmó que no recordaba nada, y fuentes cercanas al caso afirmaron que había tomado vino y medicamentos.

Y 2024 haya fue un año poco habitual, puesto que las cifras se mantienen aproximadamente constantes ejercicio tras ejercicio. Siempre de acuerdo con las memorias de la Policía Local, en 2023 hubo 17 víctimas graves de atropello, y en 2022 otras 18. En 2021 y 2020 la cifra baja a cero y once, respectivamente, pero esos años disminuyó mucho el tráfico debido a las restricciones de movilidad por el coronavirus. Los heridos leves son mucho más frecuentes: el año pasado hubo 74, en 2023 otros 78 y en 2022 un total de 91. Ese año también se produjo el último muerto que registran las estadísticas de atropellos publicadas por el Ayuntamiento.

Un incidente que dejó en pocos segundos tantos heridos graves como todo un trimestre normal

En A Coruña se producen todos los años decenas de choques entre vehículos y peatones, pero, en su mayoría, se trata de accidentes leves. El accidente del miércoles destaca por dos cosas: el carácter de «intencionado» que le atribuyen los investigadores, que, en base a la propia declaración del hombre, consideran que esperó hasta que una multitud estaba cruzando el transitado cruce de cebra entre Juana de Vega y plaza de Mina, y por el alto número de víctimas graves que provocó. Un día después del ataque permanecían en instalaciones hospitalarias cuatro lesionados, cuando en todo 2024, de acuerdo con la Memoria de la Policía Local solo hubo 16 heridos de gravedad y ningún muerto. En unos pocos segundos, el conductor del Volkswagen que embistió contra los peatones causó tantos lesionados de gravedad como los que se producen, de media, en un trimestre en toda la ciudad.