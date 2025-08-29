¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 29 de agosto

Leticia Rey termina la gira del disco ‘Lux’

21.30 horas | Leticia Rey estará con los músicos Iago Mouriño, Miguel Cabana, Pablo Añón y Pablo Samamed para cerrar su etapa jazz con temas de su último disco, Lux.

Jazz Filloa

Música ye-yé en Son de Mesoiro

18.00 horas | El barrio de Novo Mesoiro se llena de música con las actuaciones de los grupos Nova Trova Coruñesa, Los Kibbis, especializados en música ye-yé y DJ Javito.

Novo Mesoiro

Tradición en la romería de Santa Margarita

21.00 horas | Los grupos de música tradicional gallega Cántigas da terra, Aturuxo, Donaire, Son D’Aquí y Xacarandaina celebran la gran noche del folclore en la romería.

Parque de Santa Margarita

Las fiestas de María Pita a través de su carteles

10.00 horas | Un recorrido por los 175 últimos años de las fiestas de María Pita se puede hacer a través de una exposición de los carteles que las anuncian.

Marineda City