Los hurtos en A Coruña caen a su cifra más baja en los últimos cuatro años

La criminalidad convencional ha bajado en A Coruña en el primer semestre del año. Entre enero y junio se han registrado 4.541 delitos, un 14,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 5.287. Destaca la caída del número de hurtos y de las sustracciones de vehículos. Sin embargo, hay un punto negativo, como viene siendo habitual en las estadísticas de los últimos años: aumenta la cibercriminalidad.

Todo ello se recoge en los datos aportados ayer por el Ministerio del Interior en el balance de criminalidad correspondiente al primer semestre del año, que reflejan que, pese al aumento de los ciberdelitos, las infracciones penales han descendido un 6,6% —de 6.362 delitos en 2024 a los 5.939 actuales—.

En los datos se recoge un homicidio doloso o asesinato consumado en estos primeros seis meses del año, que corresponde al del hombre que mató a puñaladas a su pareja, una mujer de 49 años, en una vivienda de la calle San Isidoro, en el barrio de Sagrada Familia, el pasado 15 de junio.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria pasaron de 34 a 52 , un aumento del 52,9%, una subida similar a la de los delitos contra la libertad sexual, con un total de 50, de los que 14 son agresiones sexuales con penetración, el doble que el año pasado.

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran una importante caída de los hurtos, con la cifra más baja de los últimos cuatro años: 1.758. Es un 20% menos que en el primer semestre de 2024, cuando se contabilizaban 2.201. Está también muy por debajo de los datos de 2023 y 2022, cuando se alcanzaron los 2.131 y 2.230 hurtos, respectivamente. La mejor cifra desde que hay datos corresponde a 2020 (1.096) pero aquel primer semestre estuvo muy marcado por la pandemia, el confinamiento y las limitaciones de desplazamientos.

También ha habido un descenso de los delitos por tráfico de drogas (un 9,1%) y de las sustracciones de vehículos. Si entre enero y junio de 2024 se contabilizaron 35 robos de coches, en este semestre han sido 13, por lo que la caída es del 62,9%. Es la cifra más baja desde 2016, cuando se inició esta estadística. El 2017 fue al año negro para los vehículos, con un total de 59 sustracciones en seis meses. Aunque no es una subida muy pronunciada, sí crecieron los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones: de 189 a 195, es decir, un 3,2%. El resto de criminalidad convencional en la ciudad, el que no tiene que ver con los delitos ya descritos, sumó 2.353 casos, lo que supone un descenso del 9,7%.

Incremento de ciberdelitos

Los ciberdelitos solo han crecido desde su aparición en estas estadísticas en 2022. Este apartado acumula estafas online, fraude con tarjetas, robo de identidad o sextorsión, entre otros. En lo que va de año se ha alcanzado una cifra preocupante: 1.398 infracciones penales cometidas a través de internet. Es una subida del 30% con respecto al primer semestre de 2024. Pero si se tienen en cuenta los datos de 2023, el incremento es todavía mayor: un 48,5%.