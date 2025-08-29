La instalación de paneles solares se tropieza con las comunidades de vecinos de A Coruña

La instalación de paneles solares está en auge, pero su despliegue se concentra solo en viviendas unifamiliares y empresas. Por ahora, las comunidades de vecinos se resisten. «En ese aspecto todavía queda mucho por hacer. Hay que hacer muchos trámites a nivel comunitario y poner a la gente de acuerdo, además de la derrama. La inversión por persona es menor que en una casa pero el retorno no es tan grande», señala el ingeniero en Energía de ITG, Pablo Álvarez, quien explica, además, que «si hay que dividir toda la cubierta de un edificio entre todos los vecinos, cada uno podrá poner uno o dos paneles solares, por lo que van a estar muy lejos de ser autosuficientes o tener un gran ahorro».

Marcos Rey, de TW Solar Galicia, empresa especializada en energías renovables (térmica y fotovoltaica), fontanería y calefacción eficiente, reconoce que «siempre hay un repunte con las subvenciones, pero es más complicado en las comunidades de vecinos porque cada una tiene su problemática específica y es muy difícil entrar ahí». Por experiencia, asegura que la instalación en edificios «es la que menos se hace». «Hay mucha gente que no ve el ahorro», añade.

Por ahora, los inmuebles están centrados en las obras de eficiencia energética, para las que también hay muchas ayudas. «Esas subvenciones van directamente a actuaciones de eficiencia, es decir, reducir el consumo energético y tú si instalas una instalación fotovoltaica no estás reduciendo tu consumo energético, sino que estás cambiando la fuente primaria de energía. Pasas de consumir de la red a consumir de fotovoltaica, pero sigues consumiendo esa cantidad de energía. Además, las actuaciones de eficiencia energética suelen ser bastante rentables», analiza Álvarez.

En este asunto hay también una «limitación a nivel social, porque se cree que no va a ser rentable, que en Galicia no da el sol, pero nada más lejos de la realidad», continúa el experto de ITG.

Desde TW Solar Galicia, Rey pone el ejemplo «del norte de Europa, donde hay mucha instalación fotovoltaica y tienen peor clima que aquí». Sin embargo, es posible lograr un ahorro «del 30 o 40%». Pablo Álvarez insiste en que el tiempo no es un problema. «No nos podemos comparar con Almería, pero en Galicia también hay sol. Igual en Almería, los paneles son rentables a los cinco años y en Galicia a los seis y medio o siete», detalla sobre una instalación que suele tener una vida útil «de unos 25 o 30 años». Informa, además, de que «el coste está bajando muchísimo porque cada vez se producen más y más este tipo de sistemas».

Comunidades energéticas

El ingeniero en Energía de ITG destaca que «hay un movimiento a nivel europeo que son las comunidades energéticas», lo que va a dar «un impulso bastante grande» a estos sistemas. Son vecinos que se agrupan para producir, gestionar, compartir y consumir energía de manera conjunta. «Esto hace que la gente pueda ser dueña de su propia energía», expone, y defiende que «tiene sentido porque aprovechas cubiertas y tejados que no son del propio edificio pero que se pueden llenar de paneles solares». Podrían ser tejados de piscinas, pabellones o recintos feriales. Pablo Álvarez cuenta que «hay un boom bastante grande en España», con unas 650 activas, y ya hay algunas en Galicia, por lo que es un fenómeno que ha llegado para quedarse.

Una web del Transportes informa del potencial solar de edificios El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha lanzado una nueva versión de la página web en la que ofrece información detallada del potencial solar de tejados y cubiertas para todo el territorio español. Esta web incluye un visualizador que permite introducir una ubicación para centrarse en la zona de estudio y mostrar la capacidad fotovoltaica del edificio, la media a lo largo del año y una malla puntual para identificar la mejor localización de las placas solares. También se muestran simuladores de costes de instalación en función del número y tipo de placas. Si se accede al mapa de A Coruña, el valor máximo anual de la radiación solar en la cubierta de un edificio oscila se sitúa en los 1.500 kWh por metro cuadrado. Este tipo de visualizadores permite a los usuarios hacer una estimación del potencial solar previo a la instalación, y ayuda en la toma de decisiones en cuanto a la ubicación de las placas.

