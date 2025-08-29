El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio

El lanzamiento de una camiseta de Zara con el nombre de Monte Alto ha generado un debate relacionado con la gentrificación de un barrio obrero en el que actualmente viven muchos trabajadores del gigante textil, lo que ha encarecido los precios de la vivienda.

«Gracias Amancio por poner Monte Alto en una camiseta. Por aquí, el orgullo del barrio también se lleva en el corazón… y en las zapatillas de Calzados Javi», reza un cartel de madera en una de las zapaterías más emblemáticas de la calle de la Torre.

Desde hace una década, Javier Monteagudo hace un diseño anual de zapatillas inspirado en el barrio. «Qué te voy dicir, se nos está llenando el Monte Alto (15002) de peñita del Inditess», reza la zapatilla de este año, cuyo diseño fue ideado en enero, mucho antes del lanzamiento de la camiseta. «Era la comidilla del barrio. Se decía que los pisos estaban caros por los de Inditex, y yo lo llevé a la zapatilla. Pero es algo irónico, yo estoy encantado de que Inditex le dé publicidad al barrio y a la ciudad. Tenía que haber cien Amancios Ortega».

Cada año, Javier hace cien pares que no tardan en agotarse: «Hay clientes que coleccionan todos los modelos. Para el comerciante, en Monte Alto «hay orgullo de barrio, como ya no queda en otros sitios de la ciudad».

Diseños de Antón Lezcano en Nicetrip / Cedida

Mucho antes, en 2002, Antón Lezcano ya había hecho de esa identidad una marca: Nicetrip. «Yo ya estaba metido en esto de las camisetas cuando era algo más complicado y tenías que ir a una serigrafía», recuerda. Cada colección incluía un modelo de Monte Alto: dragones custodiando la Torre de Hércules, el logo de Volkswagen dado la vuelta (que pone MA) un guiño al metro londinense o incluso un CSI Montealto fueron algunos de los más de 200 diseños, aún disponibles para quien contacte con Lezcano en redes o por mail (@pedidosnicetrip@gmail.com).

Sobre la camiseta de Zara, lo tiene claro: «Está bien que Monte Alto salga para todo el mundo, pero llegan 23 años tarde. No lo veo natural. Para la gente del barrio es un modelo más, de alguien que no es de aquí». Para Lezcano, el orgullo se explica fácil: «Aquí no hace falta bajar a A Coruña. Tenemos playa, museos, un Patrimonio de la Humanidad y hasta gasolinera... lo tenemos todo».