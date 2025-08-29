El sector cultural alerta del posible «colapso»en el Colón por las obras

La Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural alerta de que la reforma de los Cantones «amenaza gravemente» la operatividad del teatro Colón debido a la reubicación de la parada de bus en el único acceso técnico del teatro, que conllevará un «colapso funcional» y riesgo para la seguridad de público, trabajadores y compañías. La asociación denuncia que sus alegaciones no han sido respondidas.