El sector cultural alerta del posible «colapso»en el Colón por las obras
A Coruña
La Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural alerta de que la reforma de los Cantones «amenaza gravemente» la operatividad del teatro Colón debido a la reubicación de la parada de bus en el único acceso técnico del teatro, que conllevará un «colapso funcional» y riesgo para la seguridad de público, trabajadores y compañías. La asociación denuncia que sus alegaciones no han sido respondidas.
