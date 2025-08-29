La UDC incorpora a los beneficiaros de las becas Ramón y Cajal

La Universidade da Coruña incorporará a su plantel investigador, la próxima semana, a los tres últimos beneficiarios de las ayudas Ramón y Cajal procedentes de la convocatoria del año 2023. Jonathan Quinson, Blanca Moncunill y Ana Ballesteros completan el listado de las seis personas que se sumaron a lo largo desde año a la UDC y que cuentan con estas prestigiosas ayudas; dotadas, cada una de ellas, con importes que superan los 250.000 euros. Estas nuevas incorporaciones se suman las de los últimos meses protagonizadas por Máximo Sozzo, Carlos Vázquez y David Polo.

Las ayudas Ramón y Cajal, concedidas por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tienen como objetivo promover la incorporación de investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de I+D, además de facilitar el desarrollo de investigación puntera y fomentar la estabilización laboral de estos profesionales. Las nuevas incorporaciones enriquecerán las diferentes líneas de investigación de la UDC, pues lo hacen en diferentes ámbitos de relevancia, como son la energía, la paleobiología y las políticas migratorias.