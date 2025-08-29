De vía de paso a calle de paseo: Cuando el peatón pacifica el ruido urbano

En A Coruña conviven dos realidades sonoras: por una parte, un estudio elaborado por el operador turístico Altezza Travel la sitúa como la cuarta ciudad más silenciosa del país. Por otra, miles de vecinos conviven, diariamente, con el ruido urbano en zonas en los que el nivel medio de decibelios es más alto de lo recomendado. Precisamente, y tal y como detalla el último Mapa Estratéxico do Ruido aprobado por el Concello, estas últimas están definidas por un elemento que las satura acústicamente: el tráfico.

El ranking de calles ruidosas lo encabezan la ronda de Outeiro, la de Nelle, la avenida de Oza, la de Fisterra y la de Arteixo. Son las principales vías de circulación de la ciudad, y también las menos silenciosas. En el extremo opuesto, están las calles pacificadas; aquellas en las que las obras de peatonalización desterraron las cuatro ruedas y dieron la bienvenida a bicicletas, terrazas, zonas de juego y mobiliario urbano para sentarse. Y, con ellas, al silencio y la tranquilidad, que convierten calles de las que uno está deseando salir en vías en las que dan ganas de quedarse.

La calle Ramón Cabanillas. | Casteleiro/R.A.

«Antes aquí no podías parar. Podías, pero no era nada agradable, mucho ruido y atascos. Nosotras preferíamos tomar el café en plazas más recogidas, más tranquilas. Ahora es todo lo contrario, esto es casi como la nueva Milla de Oro, da gusto pasear y sentarse», comentan dos señoras, Marina y Concepción, que comparten un café mañanero en la terraza de una de las cafeterías en los aledaños de la nueva San Andrés.

Si bien la vía no está completamente cerrada a los coches, sí abrió la puerta al calmado del tráfico tras su esperada reforma, que elevó el pavimento a plataforma única y convirtió a los vehículos a motor en actores secundarios por detrás de peatones y bicicletas, gracias al límite de velocidad a 20 kilómetros por hora. Un cambio que, desde hace poco, también han notado los comerciantes de la vía. «No es que la densidad del tráfico haya cambiado, pero van más despacio. También había mucho aparcamiento en superficie. Las aceras, al ser más anchas, favorecen el tráfico peatonal. Lo hemos notado mucho en la campaña de verano, ha habido más turistas», comenta Camilo Chas, responsable de la galería Artbys, instalada en la calle desde hace casi una década. Una ubicación desde la que ha sido testigo de la evolución de la vía desde el asfalto hasta el pavimento de hormigón. «La obra fue horrible, pero sobrevivimos. Estamos muy contentos, volvemos a tener vida y se nota un montón. El verano ha sido la prueba de fuego», comenta.

Camilo Chas, de la galería Artbys, en San Andrés / Carlos Pardellas

Además de la pacificación del ruido urbano, el dinamismo comercial es otra de las derivadas de la peatonalización. Prueba de ello son calles como Alcalde Marchesi, en la que no se ven las verjas permanentemente bajadas, bajos vacíos y carteles de «se traspasa» que sí proliferan por otros barrios menos humanizados. Cafeterías, terrazas, negocios de la más diversa naturaleza conviven en una calle que vivió su propio renacer tras la pandemia. Allí se instaló, «en un momento especialmente delicado» por la coyuntura sanitaria ,Rosa Yustos, responsable del comercio Uvas y queso, que comprobó desde la crisis vírica las ventajas de prescindir del tráfico.

Rosa Yustos, de Uvas y queso, en Alcalde Marchesi / Carlos Pardellas

«Cuando empezamos aquí todavía no estaba hecha la obra de peatonalización, pero ya no tenía tráfico. Creo que le dio una vida renovada, porque al ser peatonal es más cómodo comprar. Cuando estábamos en pandemia, que no hubiera coches ayudaba a guardar las medidas de seguridad, porque la gente podía hacer cola fuera», comenta Yustos, cuyo negocio floreció estos cinco años gracias a los elementos que definen el comercio local: cercanía y calidad, pero también gracias a un entorno amable para el vecino. «Ahora juegan los niños, las terrazas están puestas, hay más amplitud... es una calle transitada», valora.

Cuando el peatón pacifica el ruido urbano

Carlos Gesto, de Libros Hércules, en Ramón Cabanillas / Casteleiro/Roller Agencia

Un gran cambio que también han notado en la calle Ramón Cabanillas desde el final de la obra de urbanización, que contribuyó a acabar —al menos en esta vía— con un problema enquistado en el barrio de Os Mallos, como son los atascos y la doble fila. «Creo que la peatonalización viene muy bien porque convierte las calles en zonas de paseo. Ahora toda la gente que viene de la ronda o de Os Mallos pasa por aquí, es fácil pasar y entrar a curiosear», reflexiona Carlos Gesto desde Libros Hércules, especializado en comercio de segunda mano. Un cambio a mejor que no solo notan los transeúntes. «Es una calle tranquila para trabajar», señala.