Abre el plazo para las Escuelas Deportivas Municipales
A Coruña
El Ayuntamiento de A Coruña abrirá el próximo lunes, 1 de septiembre, el plazo de inscripción para cubrir las 1.055 plazas disponibles en las Escuelas Deportivas Municipales para el curso 2025-26.
El programa incluye actividades para cinco tramos de edad, desde los 6 años hasta mayores de 65, con más de veinte disciplinas deportivas como natación, atletismo, judo, pilates, yoga, escalada o patinaje artístico. Las actividades se desarrollarán en ciudades deportivas como las de Riazor o la Torre, la Casa del Agua o distintos polideportivos de los barrios. Las solicitudes podrán realizarse hasta el 8 de septiembre en la sede electrónica del Concello.
