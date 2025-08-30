El Concello de A Coruña renovará el parque infantil de la plaza González Dopeso

El Concello de A Coruña iniciará el próximo mes de septiembre las obras de renovación del parque infantil de la plaza González Dopeso, situada entre Cuatro Caminos y A Cubela. La actuación forma parte del plan integral de mejora de los espacios de juego que el Gobierno municipal está desarrollando en todos los distritos de la ciudad.

Según explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, los trabajos consistirán en la sustitución del pavimento del área infantil, con el objetivo de reforzar la seguridad de los niños y niñas, y en la instalación de nuevos equipamientos. Entre ellos, una torre multijuego con tobogán y un nuevo columpio, que permitirán ampliar la capacidad de uso del espacio.

Hasta ahora, el parque contaba únicamente con dos columpios, lo que limitaba la presencia simultánea a dos personas usuarias. Con la nueva propuesta, la capacidad aumentará hasta 15 niños y niñas.

Díaz recordó que esta intervención da continuidad a otras ya realizadas en los últimos meses, como la mejora del parque de la plaza Francisco Prego, en A Falperra, o la incorporación de nuevos juegos en los espacios de la plaza de Pontevedra y la dársena de A Mariña.

Los informes técnicos del Concello señalan que la actuación es especialmente necesaria por la elevada afluencia de menores en la zona, en relación con la proximidad de un centro educativo.