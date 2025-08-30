¿Quién dijo que las fiestas en A Coruña se acaban en agosto? Tres barrios están en desacuerdo
Barrio de las Flores, Elviña-Castro y A Falperra preparan celebraciones para septiembre
REDACCIÓN
Este domingo acaba agosto, pero las fiestas siguen en septiembre en los barrios coruñeses, con actuaciones programadas en el Barrio de las Flores, San Vicente de Elviña y A Falperra, las dos primeras la próxima semana. El Flores Rock traerá a la plaza del Sol Naciente, este viernes y sábado, conciertos con artistas como Sociedad Alkoholika, Costas, Benito Kamelas, Kostas, Dirkschneider, Nashgul o Dark Embrace.
El sábado 6 de septiembre alcanzan las fiestas de San Vicente de Elviña, con un mercado ecológico en Rebandas que empezará a las 09.00 horas. Por la mañana habrá pasacalles y la lectura del pregón será a las 14.30 horas, a cargo de Ignacio Bermúdez y Os do Furancho de Elviña. Seguirán espectáculos e hinchables por la tarde, y la orquesta Os Platinos cerrará con un concierto a las 22.00 horas. El domingo las celebraciones seguirán con música, misa y fiesta de la espuma; cierra José Brea a las 20.00 horas.
En A Falperra las fiestas empiezan el sábado 13 de septiembre, y el pregón correrá a cargo de La Paca. Las actuaciones musicales empezarán a las 13.30 horas y llegarán hasta la noche, con un cartel que incluye a Bicos De Nai, Son de Camagüey y Nuevo Plan y una fiesta de la espuma a las 18.00 horas. Al día siguiente actúa Clandestinos a las 13.00 horas y por la tarde estarán Carlos Bau y Hugo Torreiro. Cierra un tributo a Estopa y Sabina a las 20.00 horas, y los dos días habrá juegos para los más pequeños.
