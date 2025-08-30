12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña

Dar la vuelta a España sin salir de A Coruña es posible. Basta con sentarse a la mesa y dejarse llevar por una ruta que atraviesa fogones, recuerdos y acentos de norte a sur. Desde bares a restaurantes, la geografía se cuenta a través de cucharas de fabada, cortes de cochinillo, cazuelas de marmitako o cuencos de gazpacho. Son platos que evocan viajes, amistades, herencias familiares y también guiños de innovación. Aquí, un recorrido sabroso por comunidades autónomas sin moverse de la ciudad.

Asturias

La vuelta a España por los sabores empieza fuerte, con la fabada y el cachopo. En Casa Matilde, Víctor Vázquez defiende la contundencia de la cocina asturiana frente a la gallega: «Soy un amante de Asturias y su gastronomía. He disfrutado de muchas fabadas, pero de la que estoy locamente enamorado ahora mismo es de la del Michem en Villabona, al lado de Oviedo». En su versión, lo esencial son las materias primas: buena faba, buen compango y paciencia. «A mí me lleva cinco horas a fuego muy lento», explica. También con origen en el Principado, el cachopo encontró hueco en A Coruña en la Taberna da Galera y de la Tabacalera. «Cuando abrimos la primera, me fui de vacaciones a Asturias. Chisco —su socio y dueño de Culuca— quería poner un escalope, así que decidimos poner cachopo», recuerda Xalo Muñiz. Su propuesta es de kilómetro cero: ternera gallega, queso de tetilla de Prestes y jamón de castañas de Coren. «Es el típico plato que gusta a niños y mayores, algo para compartir entre varios. Cuando lo pusimos no estaba tan de moda, pero ahora ya hay campeonatos de España», resume.

Castilla y León

La Vermutería Martínez reivindica el torrezno soriano como aperitivo estrella. «Los habíamos comido en Soria y en Madrid, donde están en casi todas las tabernas. Aquí no los hacía nadie», cuenta Francisco. La clave está en el secado y en la fritura precisa para que queden crujientes y no grasientos. En Gloria Bendita la propuesta es el cochinillo, al estilo segoviano. «Somos un restaurante de cocina tradicional. Cuando se presentó la oportunidad, cogimos un horno grande de leña», explica Alfonso Longhi. Lo asan durante horas, siguiendo los cánones de Segovia. «La clave es la calidad del producto: agua, sal y que el cochinillo sea lechón. Luego hay que tener ojo para saber el punto».

Víctor Vázquez, de Casa Matilde. / CARLOS PARDELLAS

País Vasco

El marmitako de Casa Perucho, en el polígono de Alvedro, solo aparece cuando el mercado ofrece lo mejor. «Tiene que llevar un buen caldo, una buena patata y un buen atún», resume David Sánchez, que aprendió la receta trabajando con vascos en Barcelona. Plato de barco y cuchara, rápido y sencillo, mantiene el espíritu marinero. En Pablo Gallego brillan las cocochas, herencia de El Coral (de su padre, César Gallego) y de las enseñanzas de Luis Irizar en el Centro Vasco de Madrid. «La clave es hacerlas con calma y cariño», insiste el chef. Con ajo, guindilla y aceite, la gelatina de la piel liga la salsa al ritmo del meneo de la cazuela. «Hay quien dice que ese vaivén nació en los barcos marineros», cuenta el chef.

Cataluña

En La Escondita, Óscar Asensio reivindica la escalivada, verdura asada en horno de leña hasta sudar su esencia. «Nosotros la hacemos con berenjena, pimientos rojos y verdes. Hay quien le pone cebolla, pero a muchos no les gusta», comenta. El postre lo pone Casa Alejandro, con la crema catalana. Alejandro Avecilla, leyenda del hockey, sigue la receta tradicional con leche, yema, limón y canela, rematada con azúcar quemada con espiral. «Es un postre muy típico, siempre presente en las calçotadas», recuerda Cori, su compañera.

Comunidad Valenciana

En Greca, Gael Vilela y Alma García preparan la fideuá con fideo fino tostado, fumet de pescado y un sofrito de verduras y sepia. «Las claves son buen fondo, buen caldo y tostar la pasta, muy de Valencia, para que no se pase de cocción», señala el chef. De Gandía al Atlántico, un clásico mediterráneo que nació como alternativa a la paella.

Andalucía

La Bombilla añadió al gazpacho a sus clásicos hace unos años. «Lo tenemos como tapa y se sirve todo el año», dicen José Vilas y Diana Bar. Una receta básica y casera, adaptada a celíacos y vegetarianos.La Taberna Triay apuesta por el mollete de pringá. «El pan nos llega de Benaoján (Málaga), de un obrador que vende a estrellas Michelin», cuenta Manuel Triay. La pringá, mezcla de carnes del cocido rehogado en manteca colorá, se convierte así en un homenaje a Sevilla y a la cocina de aprovechamiento.

Canarias

En El Potro, en Culleredo, no falta un guiño a la tierra de origen de su dueño: las papas arrugás. Cocidas en agua con sal gorda hasta que la piel se resquebraja, se sirven con mojo verde o rojo.