Duelo de vídeos de presentación de Stoichkov y Bouldini

El Deportivo se estrenó con su primer trueque de la era moderna y el anuncio simultáneo de los fichajes de Stoichkov por el Deportivo y de Bouldini por el Granada sirvió para medir los contenidos en redes sociales de ambos clubes. Llegaron las 19.06, una de las horas más habituales para anunciar contrataciones en A Coruña, y el Dépor aprovechó el gancho del relato de un día en la vida de su community manager para colar al final de la pieza el anuncio del sí del gaditano. El club andaluz, por su parte, puso al marroquí a hacer pesas nada más llegar a la Ciudad Deportiva del Granada sin ni siquiera darle tiempo para dejar las maletas en el hotel. Últimos días de mercado, premura para contratar y para anunciar de manera novedosa.