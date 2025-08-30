El festival 981 United convierte A Coruña en epicentro del metal este sábado

Vibrar, gritar y saltar al ritmo de la música metal es posible gracias al festival 981 United este sábado a las 18.30 horas en la sala O Túnel del Coliseum. El festival reúne a grandes bandas locales e internacionales en un mismo cartel con la iniciativa de que en A Coruña se diese cabida a este estilo musical.

El presidente de la asociación cultural de 981 United, Humberto Martínez, dice que este festival surgió debido a la inquietud de un grupo de personas que se movían en el ambiente musical de A Coruña y notaban la falta de propuestas de música metal, hardcore o punk. “Nace como una iniciativa privada para integrar estos estilos musicales en la ciudad”, señala. El lema de este festival es La pasión está en cada grito. “Esta música está muy asociada o la gente asocia a que está llena de gritos, pero eso va más allá porque trata de toda la pasión que hay detrás”, dice Martínez.

Uno de los mantras más importantes de este festival es la visibilización de las bandas locales. “Nosotros siempre nos hemos fijado el objetivo de que todos los años tiene que haber bandas locales, porque sino esto no tendría sentido”, explica Martínez. Este año tocarán los grupos coruñeses Shut Thy Guilt de 19.00 a 19.35 horas y Crowed de 19.55 a 20.30 horas, desde la capital participa Svdestada de las 21.00 a las 21.50 horas. Los dos grandes nombres de este año son la banda suiza Xonor que actuará de 22.30 a 23.30 horas y cerrando el espectáculo el grupo inglés Heart of a Coward de las 00.10 a 01.20 horas.

A la hora de ponerse en contacto con las bandas, muchas son las que les escriben solicitando poder actuar, sobre todo las locales. “Yo te diría que esta cita se ha convertido en un clásico de la ciudad dentro de la música underground”, explica el presidente de la asociación. Al haber trabajado con bandas conocidas a nivel nacional e internacional algunos grupos les escriben para saber la fecha de este y si tienen la oportunidad de participar.

Esta cita musical reúne a personas de distintos puntos del país. “La gente pregunta cuando va a ser la fecha o a quienes vamos a llevar, pero nunca lo decimos hasta que se anuncia”, indica. “El público se lo toma con mucha ilusión y siempre te demuestran que tiene muchas ganas de venir”, dice Martínez.

La sala O Túnel recoge las características ideales para albergar este tipo de festival. “Es una sala que está al servicio de las asociaciones y hay que darle su uso”, comenta. “Es un sitio muy cómodo que te da los servicios de un festival de este tamaño en cuanto a la instalación y ubicación”, explica Martínez.

Aunque en esta edición no va ha haber ninguna sorpresa, recalcan que estará lo más importante: “Muy buen rollo y buena música, es decir lo de siempre”.