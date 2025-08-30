Los hoteles de A Coruña, en el top 10 de alza de ingresos de España por el cliente familiar

Los ingresos de los hoteles coruñeses aumentan mucho más que la ocupación. En julio de 2024, señala la patronal del sector en A Coruña, Hospeco, esta última fue del 85%, y en el mismo mes de este año del 87,5%. Pero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los ingresos por habitación disponible subieron un 21,3%, desde unos 62,4 euros a prácticamente 75,7. Es la décima subida más alta de los 106 puntos hosteleros que estudia el organismo estadístico, y, según afirman fuentes del sector, no se debe a que se hayan incrementando las tarifas, sino a que los hoteles están recibiendo cada vez más a familias, que ocupan habitaciones más grandes y por tanto más caras, y ofreciendo nuevos servicios.

«Julio ha sido un buen mes para el sector», valora el presidente de Hospeco y director del NH Collection Finisterre, Agustín Collazos, con un incremento de la ocupación positivo. Pero esto no explica por sí mismo la subida de ingresos, y tampoco, en opinión de Collazos, la actualización de las tarifas, pues «los crecimientos de precios han sido muy acordes al IPC». Así que, aunque la facturación media «depende de muchos factores», uno de los puntos principales parece ser «la adaptación de los hoteles a la demanda del cliente, que está pidiendo habitaciones más adaptadas a las familias». Esto está «haciendo que se incremente el ingreso medio» del sector.

También pueden contribuir, considera el presidente de la patronal hotelera, que acaba de ser reelegido en el puesto, las ofertas de otros servicios, además del propio alojamiento, que están ofreciendo los hoteles, como puede ser el room service o servicio de habitaciones.Si los clientes de los hoteles están contratando estos en mayor medida, lo que ganan los establecimientos por cada habitación también se incrementa, si bien todas estas cuestiones, en todo caso, se refieren a los ingresos y no a los beneficios, pues estos también dependen de los gastos en los que incurra el establecimiento.

El alza de ingresos en A Coruña solo es mayor en nueve destinos, ninguno de ellos entre los principales del país y en general de municipios más pequeños que la ciudad. La lista de los lugares en los que subió más la facturación son Albarracín (con una subida de ingresos por habitación del 68,6%), Ronda (60,4%), Sallent de Gállego (59,6), Burgos (43,8%), Valladolid (26,6%), Mojácar (25,3%), Roquetas del Mar (24,7%), Marbella (23,6%) y Vielha e Mijaran (23%).

Pero A Coruña queda muy por encima de los datos del resto de municipios gallegos que entran en la estadística del INE. En Viveiro la subida fue del 12,5%, y en O Grove del 11,1%. La facturación de las habitaciones de hotel abiertas en Lugo se incrementó un 9,5% y en Ourense algo menos del 4,1%. En Santiago, urbe turística, el incremento apenas superó el 3%, mientras que en Sanxenxo se rebasó por muy poco el 0,8%. Y en Vigo, el único municipio gallego mayor que A Coruña, los ingresos por habitación disponible no subieron sino que descendieron un 0,4%. La mayor bajada se vivió en Ribadeo, con un descenso del 8%.

Esto ha hecho que A Coruña pase a ser el municipio gallego en la que los hoteles ingresan más por cada pieza,al menos dentro de los que evalúa el INE. En Santiago, que el año pasado superaba a la ciudad, los ingresos por habitación fueron los segundos más altos, de 71,8 euros, casi cuatro menos que en A Coruña. En O Grove la cifra baja a 69,6 euros, y tanto en Sanxenxo como en Vigo queda en unos 58,9 por estancia. En Ribadeo son 53,3 euros, y el resto de municipios quedan por debajo de los 50 euros. En Viveiro se superan por poco los 44 euros y en Ourense el dato queda en unos 40,8, mientras que en el municipio de Lugo se alcanzan los ingresos más bajos de los puntos turísticos gallegos que analiza el INE, unos 33,8 euros.

Y la trayectoria de los últimos años muestra que los datos ya están muy lejos de la crisis del covid, que castigó al sector en la ciudad. En julio de 2021 los ingresos por habitación apenas eran 45,5 euros, con lo que el crecimiento en cuatro años ha sido superior al 66%. Incluso en 2023, pasada ya la pandemia, el dato era de menos de 69 euros.

Desafíos del sector

Collazos se convirtió en presidente de Hospeco en 2022, y este año se presentó a la reelección con la única candidatura, de consenso, y fue elegido por unanimidad. Como indicó recientemente en una entrevista a este diario, entre los retos de este nuevo mandato está la tasa turística municipal, que empezará a cobrarse a finales de septiembre a los clientes de los hoteleres. Para Collazos, el cobro «va a tirar para atrás a la gente» y puede ser lesivo para su sector y el turismo.

Hospeco también apuesta por potenciar el turismo de congresos, pues «los hoteles de la ciudad normalmente perdemos dinero de noviembre a marzo» y este tipo de actos ayudan a cuadrar las cuentas en la temporada baja. En los últimos años la ciudad tuvo un repunte de estas reuniones por el cierre del Palacio de Congresos de Santiago, «pero este año ha reabierto y hemos caído en congresos de manera muy grande», indica Collazos, que reclama apostar por el Convention Bureau, creado para fomentarlos. También es «súper necesario el seguir potenciando Alvedro al máximo posible», indica, y señala que las nuevas líneas del aeropuerto creadas en ejercicios pasados con subvención del Ayuntamiento han permitido aumentar el porcentaje de clientes extranjeros del 18 al 28% «en los dos últimos años».

Suscríbete para seguir leyendo