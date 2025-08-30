Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 30 de agosto

Conciertos, exposiciones, feria del libro antiguo, romería en el parque de Santa Margarita... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

As Lagharteiras. |

As Lagharteiras. | / Tiago Pereira

RAC

Talleres y muestras de entidades y artesanía

Desde las 11.30 horas | Habrá talleres de pandereta, de baile y de percusión. La Romaría cuenta también con una exposición de entidades y artesanía. Todas las actividades son gratuitas.

Explanada Casa das Ciencias

Conciertos de Pansenfron y Abril

13.30 y 19.00 horas | La explanada de la Casa das Ciencias se convierte en un escenario para los conciertos de Pansenfron, por la mañana, y Abril, por la tarde.

Explanada Casa das Ciencias

Noche de música en Santa Margarita

20.30 horas | El cartel está formado por As Lagharteiras, Os do Fondo da Barra y Comando Curuxás con Cantareiras de Cántigas e Frores. Los conciertos son gratuitos.

Anfiteatro de Santa Margarita

Mostrarte encara su final con artesanía para todos

Desde las 11.00 horas | La 41ª edición de la feria de artesanía Mostrart está a punto de echar el cierre. Últimos dos días para comprar joyas, bolsos, ropa, arte floral y cerámica.

Jardines de Méndez Núñez

Últimos dos días de la Feria del Libro Antiguo

Desde las 10.30 horas | La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión apura sus últimos días con clásicos, joyas de la literatura y rarezas para los lectores.

Jardines de Méndez Núñez

Espectáculo de Mamá Cabra para público infantil

19.30 horas | Ondamini, de Mamá Cabra, es el espectáculo de esta tarde de Cascarillarte. Se celebrará en el parque de Santa Margarita.

Parque de Santa Margarita

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents