Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 30 de agosto
Conciertos, exposiciones, feria del libro antiguo, romería en el parque de Santa Margarita... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Talleres y muestras de entidades y artesanía
Desde las 11.30 horas | Habrá talleres de pandereta, de baile y de percusión. La Romaría cuenta también con una exposición de entidades y artesanía. Todas las actividades son gratuitas.
Explanada Casa das Ciencias
Conciertos de Pansenfron y Abril
13.30 y 19.00 horas | La explanada de la Casa das Ciencias se convierte en un escenario para los conciertos de Pansenfron, por la mañana, y Abril, por la tarde.
Explanada Casa das Ciencias
Noche de música en Santa Margarita
20.30 horas | El cartel está formado por As Lagharteiras, Os do Fondo da Barra y Comando Curuxás con Cantareiras de Cántigas e Frores. Los conciertos son gratuitos.
Anfiteatro de Santa Margarita
Mostrarte encara su final con artesanía para todos
Desde las 11.00 horas | La 41ª edición de la feria de artesanía Mostrart está a punto de echar el cierre. Últimos dos días para comprar joyas, bolsos, ropa, arte floral y cerámica.
Jardines de Méndez Núñez
Últimos dos días de la Feria del Libro Antiguo
Desde las 10.30 horas | La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión apura sus últimos días con clásicos, joyas de la literatura y rarezas para los lectores.
Jardines de Méndez Núñez
Espectáculo de Mamá Cabra para público infantil
19.30 horas | Ondamini, de Mamá Cabra, es el espectáculo de esta tarde de Cascarillarte. Se celebrará en el parque de Santa Margarita.
Parque de Santa Margarita
