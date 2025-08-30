Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Isabel Bravo se despide de las ondas

La periodista Isabel Bravo, una de las voces más reconocidas de Radio Coruña Cadena SER, puso ayer fin a 39 años en las ondas. Cierra una etapa vital con «felicidad, ilusión y ganas de emprender una nueva aventura», la de la jubilación, como dijo en su último programa.

