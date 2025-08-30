Isabel Bravo se despide de las ondas
La periodista Isabel Bravo, una de las voces más reconocidas de Radio Coruña Cadena SER, puso ayer fin a 39 años en las ondas. Cierra una etapa vital con «felicidad, ilusión y ganas de emprender una nueva aventura», la de la jubilación, como dijo en su último programa.
