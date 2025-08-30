Ópera en A Coruña: ‘Carmen’ desde dentro, una aventura de drama y pasión

Amor, violencia, libertad y empoderamiento son las características que reúne la ópera Carmen de Bizet. Por el 150º aniversario de la obra el director, Calixto Bieito hace una reinterpretación de una de las obras más representadas del mundo con una versión más rompedora y contemporánea. La historia se ambienta en los años 70 donde la protagonista Carmen vivirá una historia de amor rodeada de dramas y acompañada por melodías llenas de pasión. Esta ópera regresa a A Coruña 19 años después con el objetivo de cautivar al público, también a los que quieran volver a repetir esta gran aventura.

‘Carmen’ desde dentro, una aventura de drama y pasión

Esta representación cuenta con más de 200 personas en escena. La mayoría del elenco son gallegos y para los actores extranjeros es su primera vez debutando en Galicia. «Está siendo una experiencia muy gratificante poder trabajar con un equipo de gente de aquí y con artistas internacionales que se han integrado de esta manera tan enriquecedora», dice la asistente de dirección de la producción, Lucía Fernández Astigarraga.

‘Carmen’ desde dentro, una aventura de drama y pasión

Carmen es una obra que destaca por su música, decoración y vestuario que hacen que te adentres de lleno en la época de los años 70 en España. Una de las claves de esta producción es la caracterización y la vestimenta de los personajes, que se singulariza por su colorido e impresión. «Se podría decir que es un vestuario bastante actual. La parte de los legionarios es muy transgresora, es algo muy moderno para lo que habitualmente se utiliza en la ópera», señala la oficial de sastrería, Marisa Loureda. Las tres personas que trabajan en el departamento de sastrería se encargan de adaptar y ajustar los trajes que utilizarán los distintos personajes. «Trabajamos contrarreloj, tenemos que arreglar un traje de torero para un chico que mide dos metros», indica Loureda. El equipo de vestuario también se encarga de asesorar a los actores y de que se encuentren cómodos con la ropa, buscar las tallas necesarias y tomar sus medidas.

‘Carmen’ desde dentro, una aventura de drama y pasión

La función está llena de pequeños detalles que hacen que todo tenga sentido. La obra cuenta con siete coches, una cabina telefónica o un mural gigante del toro de Osborne. «La mayoría del material viene cedido del Liceu y luego hay pequeñas cosas que son fungibles que se tienen que ir reponiendo en cada espectáculo», señala la jefa de utilería, Elisabet Siles . Este departamento se encarga de organizar todos los objetos y que estén bien caracterizados. «Tenemos botellas que rellenamos con bebidas que puedan beber los artistas, fotocopiar pesetas y billetes. También tenemos navajas tratadas o un rifle de la época», dice Siles. La obra cuenta con varios distintivos que evocan a la España de entonces. «Hay mucha simbología de los 70 y del contrabando, pero sin reminiscencia política», indica.

Una parte imprescindible de toda función son los artistas que la interpretan. Carmen cuenta con 200 actores y figurantes que dan forma a los personajes de la época. El actor, Pedro Martínez interpreta a Morales, un militar arrogante que se dedica a tratar mal a sus compañeros. «Carmen está en el top tres obras más representadas de la historia, es una suerte enorme trabajar en una producción tan icónica», comenta el intérprete. Martínez cuenta con la suerte de compartir escenario con sus hijas. «Vivir esto con ellas es muy emocionante. Cuando ellas entran y yo me retiro es muy bonito», señala. En esta obra adaptada por Bieito los figurantes tienen un gran papel. «Estamos prácticamente todo el tiempo en escena», dice el figurante, Iago Alonso. «Son artistas

excepcionales que hay que cuidar y orientar en sus tiempos. Hay que estar atentos de que trabajen, que se cuiden y estén tranquilos, ya que esto influye en la calidad del espectáculo», indica el director artístico.

Carmen ha evolucionado con los años y sigue encandilando al público. «Creo que al final esta obra cuenta una tragedia humana como es el caso de que un hombre mate a una mujer por el hecho de que quiera que sea suya, y eso desgraciadamente es algo que pasa», indica Astigarraga. La historia trata temas muy contemporáneos y vigentes en la sociedad actual. «Carmen habla de una mujer empoderada, todas las historias que rodean la trama están llenas de sentimientos humanos muy básicos y sensibles como la violencia, la libertad y el empoderamiento», dice Machado. Muchos de los que forman parte de este producción están de acuerdo en que la trama de esta ópera no tiene nada que envidiar a una serie de Netflix ni a ninguna película actual.

La llegada de una ópera de la talla de Carmen a A Coruña enriquece la cartelera cultural de la ciudad. «Es muy importante venir al teatro y salir de el con ganas de hablar de cosas y discutir sobre diversos temas», indica Machado. «Carmen es muy festiva, es una ópera que el público conoce bien. La música es muy alegre dentro del drama que está contando», dice Pedro Martínez.

La producción llevaba sin representarse en Galicia desde el año 2006, su llegada a A Coruña está cargada de emoción y expectativas. «Es un momento realmente significativo, es una invitación a reflexionar. Aparte de que este montaje tiene una lectura muy moderna y actual», explica el director artístico. Su lectura actual hace que la comprensión de la obra sea más fácil para el público. «La llegada de Carmen es un evento muy importante dentro de la ciudad», afirma el actor que le da vida a Morales. La realización de esta obra en el territorio gallego fomenta que artistas locales participen en grandes producciones. Muchos de los figurantes son actores jóvenes que están empezando dentro del mundo de la interpretación, y la llegada de obras de este calibre les abre camino.

«Yo soy de Foz, aunque viví mucho tiempo en A Coruña y ahora estoy en Madrid. Pero actuar aquí mola mucho y nos motiva», explica Iago Alonso. En esta obra también actúan niños pequeños, una forma de que las nuevas generaciones se enganchen a la lírica teatral.

La representación de Carmen será en el Palacio de la Ópera el viernes 5 y el domingo 7 de septiembre a las 19.00 horas dentro de la Temporada Lírica. La obra dirigida por Bieito estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de Gianluca Martinenghi. «Asistir a Bieito es un gran aprendizaje. El trabajo que hace el con los cantantes en cada ensayo y poder hablar con el sobre como hace las cosas es la mejor escuela», dice la asistente de dirección en escena. Las entradas se podrán obtener a través de Ataquilla.

Suscríbete para seguir leyendo