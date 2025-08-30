La Unidad de Quemados, otro «hospital» dentro del Chuac : «Aquí se crea un vínculo fuerte»

«El trabajo en Quemados es muy duro, porque tus pacientes son personas sanas que, de repente, pasan a estar muy malitas, pero también es muy satisfactorio ver cómo van evolucionando», resalta la doctora Pilar Casteleiro, responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del área sanitaria de A Coruña y Cee, sobre una unidad que describe como «un pequeño hospital dentro del hospital». Solo existen en España seis Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) de quemados críticos reconocidos por el Ministerio de Sanidad, y la unidad del Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac) es una de ellos [los cinco restantes son las de los hospitales universitarios Vall d’Hebrón de Barcelona, Virgen del Rocío de Sevilla, La Paz y Getafe de Madrid y La Fe de Valencia]. Esto significa que pueden recibir «a pacientes de cualquier punto del país». En sus instalaciones permanecen ingresados dos de los tres brigadistas, así como el bombero heridos en el incendio de Oímbra, el más trágico de cuantos arrasaron más de 96.000 hectáreas en la provincia de Ourense, en las últimas semanas. El cuarto efectivo lesionado durante las labores de extinción de ese mismo fuego fue dado de alta hospitalaria este pasado lunes, con quemaduras de segundo grado en el 15% de su cuerpo y la intoxicación por inhalación de humo ya resuelta.

«Nuestros pacientes pasan mucho tiempo ingresados y, tras el alta hospitalaria, siguen viniendo a nuestra consulta constantemente. Esto hace que se cree un vínculo muy fuerte, puesto que evolucionas con ellos», reconoce la doctora Casteleiro, antes de explicar que, «durante muchísimos años», la Unidad de Quemados del complejo hospitalario coruñés estuvo recibiendo, «también, a pacientes del norte de Portugal». «Solo había unidades de quemados en Lisboa, y todos los casos críticos de Oporto para arriba nos los traían a A Coruña. Además, durante mucho tiempo, también fuimos referencia para Castilla y León. Ahora hay una Unidad de Quemados en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, de modo que los pacientes de esa comunidad autónoma son trasladados a ese centro, salvo que allí haya colapso», detalla la responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados de la demarcación sanitaria coruñesa, donde cada año ingresan «en torno a 150 pacientes», aunque por sus instalaciones pasan «muchos más», ya que los hay que acuden a consulta para «hacerse curas, todas las semanas».

Bañera terapéutica, de la Unidad de Quemados. / | | C. PARDELLAS

Parte del equipo de la Unidad de Quemados, en la puerta de acceso a ese servicio asistencial. / Carlos Pardellas

Tipos de lesiones

«Rondamos las 300 primeras visitas anuales, con un total de unas 2.600 atenciones», apunta la doctora Casteleiro, quien hace hincapié en que las actuales instalaciones de la Unidad de Quemados del Chuac, «en funcionamiento desde 2008» [aunque el germen de este servicio hospitalario se remonta a 1974, con la «creación del Servicio de Cirugía Plástica» y la habilitación de «unas camas para quemados un poco más aisladas», se puede «considerar una unidad como tal desde 1988, cuando se incorporó un quirófano propio», así como «un área de consultas»], son «como un hospital dentro del hospital». «Esto implica que, cuando alguien se quema, tanto si es un ‘gran quemado’ como si es un ‘pequeño quemado’, se le va a hacer todo dentro de la unidad», señala la responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados , antes de exponer qué criterios se siguen para considerar a un paciente como ‘gran quemado’ o ‘pequeño quemado’ y, por tanto, para determinar, o no, su ingreso hospitalario.

«En términos generales, podemos decir que un paciente es un ‘gran quemado’ cuando tiene más de un 20% de la superficie de su cuerpo dañada. No obstante, si las quemaduras afectan a zonas especiales, como la cara, las manos, los genitales o los pies, o cuando hay inhalación de humo, como en el caso de los incendios, siempre se hablará de ‘gran quemado’, aunque el porcentaje de superficie corporal lesionada sea menor», prosigue la doctora Casteleiro, quien indica que «luego, hay consideraciones aparte». «No es lo mismo que se trate de una quemadura de tercer grado a que lo sea de segundo, ni que el paciente en cuestión sea diabético, hipertenso o padezca EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), entre otros supuestos, a que esté sano», puntualiza, y especifica qué distingue a las quemaduras de primer, segundo y tercer grado: «Se diferencian en la profundidad de afectación. La piel tiene tres capas, y en función de a cuáles afecte, la quemadura es más superficial o más profunda. Cuando una persona se quema con el sol, por ejemplo, tras haber estado expuesta sin protección, y se le pone la piel rojita, eso es una quemadura de primer grado. Por otro lado, la típica quemadura en casa, cuando te salpica agua o te rozas con la plancha y te sale una pequeña ampolla, sería de segundo grado, mientras que la de tercer grado es una quemadura ya mucho más profunda, cuyo aspecto es como blanquecino o negruzco, en función de la profundidad, y se produce cuando una persona está expuesta al fuego, o por un contacto prolongado».

Profesionales en un quirófano de la unidad. / Carlos Pardellas

Perfil de los pacientes

Estos dos últimos tipos de quemaduras son las que presentan los brigadistas y el bombero heridos en la última oleada de incendios en Ourense, refiere la doctora Casteleiro, quien detalla que los profesionales de la Unidad de Quemados del Chuac atendieron en torno a «un 30% de pacientes críticos intubados» en 2024. «La media de superficie corporal quemada fue del 11%, aunque varió entre un 1 y un 89%», matiza. «Un 63% fueron hombres, y el 37% restante mujeres, mientras que la causa más frecuente fueron las quemaduras por contacto. La llama, digamos», destaca la responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, y continúa: «La parte del cuerpo que más se quema uno son los miembros superiores, en un 55% de los casos, más o menos. Y la mayor parte de los pacientes que ingresaron el año pasado en nuestra unidad (el 73%, aproximadamente) sufrieron las quemaduras en el domicilio. Puede ser fuera de la vivienda, pero en casa, no en el entorno laboral».

Destaca la doctora Casteleiro, en este punto, «otro dato» que estima «interesante», y es que «el 46% de los pacientes» que pasaron por la Unidad de Quemados del Chuac en 2024 «son de las áreas sanitarias de A Coruña y Cee, y Ferrol», mientras que «el resto, venían de fuera». «Hay unos pacientes aparte, que son los niños. Cuando estos tienen que ingresar por quemaduras, no lo hacen en las instalaciones de nuestra unidad [ubicadas en el edificio principal del complejo hospitalario], sino en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. Esto es debido a que aquí no hay Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Pediatría. Quizás en el futuro, cuando haya finalizado la ampliación del Chuac y los hospitales estén integrados, la idea sería que dentro de nuestra unidad de hubiese un intensivista pediátrico cuando lo necesitásemos», considera la responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, antes de recordar que la piel no es solo «el mayor órgano del cuerpo humano» y su «barrera protectora».

«Aparte, es nuestro ‘instrumento de relación’. Nos conocemos por lo que vemos», señala , para reconocer que «cuando una persona sufre quemaduras importantes en la cara», es «fastidiado». «Y lo mismo sucede cuando hay afectación en las manos, porque son muy importantes en el día a día, ya que las usamos para casi todo. Nos manejamos con ellas, mientras que la cara es lo más visible. Si recibimos a un gran quemado y no ha sufrido daños en la cara ni en las manos, siempre decimos: ‘Bueno...’», apunta. La doctora detalla, a continuación, qué protocolos siguen en la Unidad de Quemados del Chuac cuando ingresa un nuevo paciente.

Protocolos de actuación

«Lo primero que hay que hacer es eliminar el tejido quemado, para lo cual contamos, desde hace ya unos cuantos años, con un producto (una especie de crema) que se puede emplear de modo urgente, con el paciente sedado, que hace una eliminación selectiva del tejido quemado, es decir, sin dañar la piel sana», especifica la responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, sobre un procedimiento al que recurren «cuando el paciente cumple criterios» y «dentro de las primeras 48 horas». «A partir de ahí —prosigue—, si conseguimos que el paciente cure por sí mismo, ayudándole con productos farmacéuticos, obviamente, en cuanto veamos que está lo suficientemente curado, se puede ir para su casa. Cuando no es así, pasamos a la segunda cirugía, digamos, que consistiría en terminar de ‘limpiar’ el tejido quemado, si es que quedó, y cubrirlo. La primera opción para hacerlo es su propia piel, siempre que esté disponible, ya que es lo que más se parece a uno mismo y no da problemas de rechazo. Se le extrae de zonas sanas, y se coloca en las áreas quemadas. Si no hay zonas sanas para cubrir, se utilizan sustitutos cutáneos artificiales, creados en laboratorio, que hacen el papel de la piel mientras la del propio paciente no va regenerando, o mientras no tenga zona dadora. Esto evita que se produzcan infecciones, pérdida de agua...», aclara la doctora Casteleiro, antes de advertir de que, «normalmente, operar más de un 20%» de superficie corporal quemada, de una sola vez, «es muy peligroso para el paciente» porque «sangran mucho».

«Muchas cirugías»

«Si el paciente está muy quemado, van a ser muchas cirugías. Llevamos a cabo una, con todo lo que se le pueda hacer. Paramos. El paciente se recupera un poco de lo que le hemos hecho. Recuperamos zona dadora, que se va curando, y volvemos a operar. Se va haciendo ‘a poquitos’, por así decirlo», subraya la responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados , y señala que «siempre se priorizan zonas funcionales», es decir, «lo primero que se opera son la cara, las manos, los brazos...». «Y, a partir de ahí, el resto», explica la doctora Casteleiro, quien reconoce que el trabajo en la Unidad de Quemados es «muy duro», pero «también es muy satisfactorio ver cómo van evolucionando los pacientes», con los que, además, se crea «un vínculo fuerte»: «Pasan mucho tiempo ingresados, y luego siguen viniendo a la consulta, constantemente. Es como que evolucionas con ellos. Por ejemplo, la hermana de uno de los primeros casos que yo más recuerdo me dijo que quería estudiar Enfermería para ayudar a los demás. Otra paciente que estuvo ingresada en nuestra unidad es enfermera también... Es bonito».

Quirófano integrado, boxes de críticos, área de consultas... y un equipo «muy multidisciplinar»

«En otros sitios se trabaja como más por separado, mientras que aquí somos un equipo muy multidisciplinar [integrado por cirujanos plásticos, intensivista, anestesiólogo, enfermeras, auxiliares, fisioterapeuta, psicólogo clínico, etc.]. Y muy familiar», destaca la doctora Pilar Casteleiro, sobre una unidad que cuenta con áreas de hospitalización (con cuartos individuales, boxes de críticos y salas con bañeras terapéuticas, entre otros equipamientos), consultas externas y quirúrgica, y que no solo recibe a quemados.

«Un paciente que pierda cobertura cutánea por otra circunstancia que no sea un quemado, como pueden ser enfermedades dermatológicas (como la piel de mariposa o la NET, entre otras) o infecciones, también ingresaría en la Unidad de Quemados», explica la doctora Casteleiro, quien desvela que esas instalaciones —que aparte de ser uno de los seis CSUR de quemados críticos, cuentan, desde 2017, con la certificación de calidad de la norma ISO 9001:2015— han llegado a albergar, incluso, a «pacientes ingresados por quemaduras solares», causadas «por cabinas de bronceado (recuerdo, mínimo, un par de casos)» y «por el sol también». «Son pacientes que van a curar bien, pero que pierden líquidos y duele muchísimo», resalta, antes de apuntar al día de San Juan y a la semana posterior a esta festividad como uno de los «picos de actividad» de la Unidad de Quemados del Chuac. «En invierno, también hay ‘picos’ en relación con las bajas temperaturas, por el uso de cocinas de leña, lareiras, chimeneas... Todo eso», refiere.

Suscríbete para seguir leyendo