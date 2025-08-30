Sábado gris en A Coruña: cielos muy nublados y chubascos intermitentes

Este sábado se presenta con cielos muy nublados y posibilidad de chubascos durante la tarde en la ciudad herculina, según la previsión de Meteogalicia. Aunque las precipitaciones serán intermitentes, se espera que afecten a buena parte del litoral coruñés en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas en torno a los 23 grados y mínimas que descenderán hasta los 18. El ambiente será fresco, propio del final del verano, y con una sensación térmica marcada por la humedad y el viento del noroeste.

De cara a la tarde, las nubes seguirán dominando el cielo, con mayor probabilidad de lluvia. La inestabilidad marcará la jornada, por lo que será recomendable llevar el paraguas a mano para disfrutar del fin de semana en A Coruña.