Sábado gris en A Coruña: cielos muy nublados y chubascos intermitentes
Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas en torno a los 23 grados y mínimas que descenderán hasta los 18
Este sábado se presenta con cielos muy nublados y posibilidad de chubascos durante la tarde en la ciudad herculina, según la previsión de Meteogalicia. Aunque las precipitaciones serán intermitentes, se espera que afecten a buena parte del litoral coruñés en las primeras horas del día.
Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas en torno a los 23 grados y mínimas que descenderán hasta los 18. El ambiente será fresco, propio del final del verano, y con una sensación térmica marcada por la humedad y el viento del noroeste.
De cara a la tarde, las nubes seguirán dominando el cielo, con mayor probabilidad de lluvia. La inestabilidad marcará la jornada, por lo que será recomendable llevar el paraguas a mano para disfrutar del fin de semana en A Coruña.
- Seis heridos, tres de ellos graves, en un atropello múltiple en A Coruña
- Radiografía del atropello múltiple que ha conmocionado a A Coruña
- El atropello de Juana de Vega se investiga como 'intencionado' y el autor pasa a una unidad psiquiátrica
- Si llego a cruzar un segundo más tarde, me atropella': los testigos del atropello múltiple de Juana de Vega
- El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma
- Los comercios del centro de A Coruña salen a la calle
- Mareas Vivas en A Coruña: la playa del Orzán, cerrada por el fuerte oleaje
- Una parte de los Cantones Cines de A Coruña se transformará en oficinas