Entre aulas reducidas y centros multitudinarios: los retos del nuevo curso

Aunque hasta el 8 de septiembre no empieza el curso, los colegios de Infantil y Primaria ya han abierto sus puertas para que los equipos directivos organicen la vuelta. Desde el centro público con más alumnos, que es el Eusebio da Guarda, con 605 estudiantes, hasta el más pequeño, que es el José Cornide Saavedra, con 85 alumnos, todos están implicados en esta nueva aventura, cargada de retos, proyectos y, como cada septiembre, mucha ilusión.

Para el director del Curros Enríquez, Antonio Leonardo Pastor, este es su curso número 36. «Pero es como si fuera el primero, todos son distintos», apura a decir. El también presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos de A Coruña desvela que este curso está marcado por varias novedades. Una de ellas, referente al profesorado. «La natalidad va para abajo pero la Consellería de Educación mantiene el número de profesores e incluso lo aumenta. No hay un año con mayor número de profesores que este», celebra.

Virginia Dávila, Victoria Esteban y Silvia Lozano posan en la biblioteca del colegio San Francisco Javier. | Iago López / Roller Agencia

También hay que poner el foco en la nueva ley para la protección de los menores en el entorno digital. «Es una cosa importante. Es momento de abordar las redes sociales y el mal uso que se hace de ellas», manifiesta.

En el San Francisco Javier, que es de los centros con más estudiantes, unos 444, también han detectado que «los niños abusan cada vez más de las pantallas», indica la directora, Victoria Esteban. Entiende que el reto de los colegios es «hacer compatibles los beneficios de los recursos digitales con una educación de los alumnos para hacer un uso adecuado de las tecnologías». «Hay familias que piden que no se utilicen los ordenadores, pero no podemos estar de espaldas a la sociedad. Hay que buscar un equilibrio», declara.

Begoña Mosquera y Antonio L. Pastor, en el Curros Enríquez.

Desde el Curros Enríquez alertan también de que «la sociedad se plantea el dilema entre libros de papel y libro digital», pero Antonio Leonardo Pastor recuerda que «la inteligencia artificial nos está atropellando y volver al libro sería un atraso». «Quizá la solución pasa por combinarlos», propone el director, que celebra la nueva desgravación fiscal por la adquisición de libros de texto y material escolar, que será una «ayuda» para muchas familias.

Aulas más pequeñas

Este será el segundo curso en el que se aplica la reducción de la ratio, que afecta, por ahora, a cuarto y quinto de Infantil. Se ha pasado de 25 a 20 alumnos por aula. En colegios con menos estudiantes, como puede ser el José Cornide Saavedra (85) o el Manuel Murguía (165), conocen bien las ventajas que conllevan estos números. «Somos un claustro pequeño, pero muy unido», expone el director, Rubén Annicchiarico, que destaca que, en los últimos años, el Manuel Murguía ha sido capaz de «hacer un gran trabajo de promoción» y sumarse a «varios proyectos» para atraer alumnado ante la apertura del colegio Novo Mesoiro. «En algún momento estuvimos en riesgo de tener que juntar varios grupos, suponiendo esto una disminución del profesorado, pero afortunadamente conseguimos revertir la situación», festeja, mientras que la directora del Cornide, Patricia Graña, reconoce que en su centro son «como una familia».

Pastor opina que, en aulas de 15 alumnos, por ejemplo, «el aprendizaje es más directo, la educación es más personalizada». Sin embargo, admite que preferiría tener «todas las clases con 25», porque así no hay posibilidad de perder aulas.

El San Francisco Javier, en cambio, ha tenido que «desdoblar algún grupo» por el alto número de estudiantes en quinto y sexto de Primaria. Para Victoria Esteban, es «positivo» tener tanta demanda porque hace que «el centro sea más diverso». «La diversidad es enriquecedora», reconoce, y señala que la dotación de profesorado «es bastante adecuada». No obstante, cree que «hace falta más formación» para atender a los estudiantes con necesidades especiales.

Proyectos

Para avanzar y crear comunidad, los colegios, independientemente de su tamaño, se involucran en diferentes proyectos durante el curso. En el Manuel Murguía, desvela su director, llevan «varios años con el Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares y un proyecto de vida activa y deportiva». «Somos centro plurilingüe y, además, poseemos un pequeño huerto», relata Annicchiarico.

En el San Francisco Javier han creado los «patios dinámicos». La directora explica que «los profesores se forman para dotar al centro de muchos juegos y recursos para que los niños y niñas puedan jugar en el patio y no todo sea fútbol». Además, desde hace años abren la biblioteca en los recreos para que alumnado «tenga otro espacio disponible» para el disfrute.

Los viernes después del recreo hay una cita especial en el Cornide Saavedra: «hacemos cuentacuentos, unas veces lo preparan los profesores, otras los niños y otras vienen invitados relacionados con el proyecto que hacemos», según señala la directora, Patricia Graña, que destaca también la labor que hacen desde la biblioteca. De hecho, cuenta con un blog en el que comparten fotografías de las actividades.

Da igual que sean 85 estudiantes que más de 600, la idea es conocerse, crear comunidad y entender a todas y cada una de las personas que forman parte de esta aventura escolar. Dirección y profesorado ya están preparados para el curso 2025-2026, ahora les toca a los alumnos preparar sus mochilas.

Actividad del alumnado del Cornide Saavedra. | LOC

La vida en el Cornide Saavedra: "Es un colegio muy familiar, todos nos conocemos"

El colegio José Cornide Saavedra, en A Sardiñeira, es rara avis: tiene 85 alumnos repartidos en cinco aulas. Su directora, Patricia Graña, solo ve ventajas. «Estamos en la ciudad, pero la dinámica es un poco de colegio rural. Es muy familiar, todos nos conocemos», cuenta a las puertas del nuevo curso, en el que todo el alumnado trabajará en un proyecto con una temática común, aunque cada uno a su nivel. «El año pasado lo hicimos sobre A Coruña», recuerda.

Si tiene que poner un pero es «el espacio». «Estamos un poco limitados. Sobre todo para hacer reuniones. Algunos alumnos tienen que compartir nivel», explica, aunque también cree que eso tiene «su parte positiva» porque los de un año menos «aprenden cosas por adelantado» y a los mayores «les sirve de repaso». La directora, que lleva siete años en el cargo, revela que «a las familias les gusta» el centro y su dinámica. «Afrontamos el curso bien. No hay mucho cambio de profesorado, así que es un año de continuidad».

Suscríbete para seguir leyendo