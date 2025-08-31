Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El barco escuela de la Marina portuguesa recala en los muelles de A Coruña

El velero Sagres, buque escuela de la Marina portuguesa.

El velero Sagres, buque escuela de la Marina portuguesa. / Carlos Pardellas

Enrique Carballo

El NRP Sagres, un velero de 90 metros de eslora que sirve como buque escuela de la Marina de Portugal, recaló este sábado en los muelles de A Coruña, en los que se podía ver este domingo con las velas recogidas. Está previsto que zarpe el miércoles. El domingo también se podían ver dos cruceros en el puerto coruñés: el Norwegian Sky, de 2.500 viajeros, que llegó desde Bilbao en su trayecto a Leixões, y el Ventura, de 3.000 pasajeros, que llegó desde Santander y ya marchó a Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents