El barco escuela de la Marina portuguesa recala en los muelles de A Coruña
El NRP Sagres, un velero de 90 metros de eslora que sirve como buque escuela de la Marina de Portugal, recaló este sábado en los muelles de A Coruña, en los que se podía ver este domingo con las velas recogidas. Está previsto que zarpe el miércoles. El domingo también se podían ver dos cruceros en el puerto coruñés: el Norwegian Sky, de 2.500 viajeros, que llegó desde Bilbao en su trayecto a Leixões, y el Ventura, de 3.000 pasajeros, que llegó desde Santander y ya marchó a Vigo.
