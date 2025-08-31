El BNG pregunta por los edificios deportivos con concesión extinta
A Coruña
El edil del BNG David Soto ha presentado una batería de preguntas al Gobierno local sobre las instalaciones deportivas, entre ellas por qué hay «tantos contratos caducados». El grupo señala que hay un «gran número» de concesiones con el plazo ya finalizado o a punto de caducar, como el campo de golf, la piscina municipal de San Amaro, el polideportivo de la Sagrada Familia o el complejo deportivo de San Diego. Sobre este último, Soto pregunta al Gobierno local si conoce los «problemas originados por su deficiente mantenimiento» y cuándo saldrá a concurso su gestión.
