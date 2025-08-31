El Concello de A Coruña abre la preinscripción en las actividades socioculturales de los centros cívicos
La oferta incluye más de 5.150 plazas y 6.000 horas de formación y ocio dirigidas a diferentes públicos
A partir de mañana, lunes 1 de septiembre, el Concello de A Coruña abrirá el plazo de preinscripción para la programación de actividades socioculturales que se desarrollará en los centros cívicos municipales durante el último cuatrimestre del año. La oferta incluye más de 5.150 plazas y 6.000 horas de formación y ocio dirigidas a diferentes públicos, con propuestas de bienestar, arte, tecnología, gastronomía, cultura e iniciativas intergeneracionales.
La oferta de octubre a diciembre incluirá actividades de bienestar (pilates, yoga, danza), artísticas (pintura, cerámica, fotografía), tecnológicas, gastronómicas, culturales e intergeneracionales, además de clubes de lectura, talleres de memoria y programas de iniciación digital.
También habrá propuestas específicas para menores de 12 años, como ludoteca, apoyo escolar e inglés, y para mayores de 60, entre ellas estimulación cognitiva, uso del teléfono móvil y actividad física adaptada.
Calendario de preinscripción y trámites
El proceso para optar a las plazas comenzará mañana y se desarrollará en varias fases:
- Preinscripción en línea: 1, 2 y 3 de septiembre. Quienes no tengan acceso a internet podrán formalizar la solicitud mediante atención telefónica.
- Listados provisionales: 8 de septiembre.
- Reclamaciones: 9 de septiembre.
- Sorteo público en los centros cívicos: 10 de septiembre.
- Listados definitivos: 19 de septiembre.
- Pago de tasas: 22, 23 y 24 de septiembre.
- Gestión de lista de espera: 26, 27 y 28 de septiembre. Abono de plazas asignadas el 29 y 30 de septiembre.
- Inicio de actividades: 1 de octubre.
Cada persona podrá solicitar hasta tres actividades, indicando el orden de preferencia. Tendrán prioridad las personas empadronadas en A Coruña frente a quienes residan en otros municipios.
La preinscripción podrá realizarse a través del formulario en la web municipal, y el sistema guiará a las personas usuarias en el proceso de selección. Quienes no dispongan de medios digitales contarán con asistencia telefónica.
