A Coruña arranca un curso clave para las infraestructuras que cambiarán su futuro

A Coruña sale del verano y encara un futuro de renovación. El curso político que empieza este lunes supone unos meses claves para las grandes infraestructuras que están en marcha en la ciudad, con obras que deben terminar, como la nueva estación intermodal que reunirá el tráfico de tren y bus o la reforma del mercado de Monte Alto. Debe arrancar la construcción del nuevo centro de salud de Santa Lucía. El curso será también clave para avanzar en obras que terminarán poco después, como la reforma de los Cantones, la fase actual de la ampliación de Alfonso Molina o el tren al puerto exterior, y una oportunidad para avanzar en deberes pendientes, como la reformulación de los muelles interiores o la cuarta ronda.

Fin de la intermodal

Aunque con retrasos en relación a otras ciudades gallegas, A Coruña tendrá su nueva estación de tren y bus a mediados del año que viene. La Xunta, que se encarga de la parte de la estación de buses, afirma que ya ha realizado el 75% y cuenta con terminarla este año, si bien deberá esperar por el final de las obra de la estación de tren, que corren a cargo de Adif. Y hay detalles por cerrar, como la pasarela que pasará sobre las instalaciones y el Concello quiere que incluya el paso de vehículos.

Arranque de Santa Lucía

La reforma del mercado, que incorporará al inmueble un centro de salud y un centro cívico y es un proyecto conjunto de Xunta y Concello, lleva años de retrasos, y los placeros dejaron la instalación ya en 2023. Este año la obra salió, al fin, a concurso, y el Concello le ha dado la mayor puntuación al grupo San José. Cuenta con adjudicar el contrato este otoño e iniciar las obras este año: la empresa se ha comprometido a realizarlas en quince meses.

Cierre de la obra de Monte Alto

Pero las obras no siempre cumplen plazos, como la reforma del mercado de Monte Alto, que incluye también la remodelación de la plaza y escuela infantil anexas. Tras retrasos en la tramitación (el Concello sacó a concurso una obra parcial que tuvo que declarar desierto después de que todas las empresas renunciasen), la obra se contrató en 2022 y tendría que haber acabado este enero, pero la fecha final se ha retrasado al 31 de diciembre.

Deberes para la cuarta ronda

También a finales de este año, según fuentes municipales, debe estar la redacción del proyecto para la cuarta ronda (que conectará el acceso al puerto exterior con la tercera ronda), y que, según se comprometió un representante del Ministerio de Transportes con representantes de los polígonos empresariales del entorno, enlazará con estos. Pero la obra en sí misma no tiene fecha.

Tren a Langosteira

Sí que tiene plazos el tren al puerto exterior, que acaba de finalizar las obras de los túneles y es fundamental para el traslado pendiente de tráficos del centro. La previsión es que este enlace, que el Puerto considera esencial para atraer usuarios, concluya en 2026, si bien no estará operativo hasta 2027. Tardará más, si finalmente se realiza, el ramal sur, que daría a Langosteira una conexión directa con el Eje Atlántico; el Estado encargó el año pasado un estudio.

La fachada marítima, en fase inicial

Está en estudio, si bien previo, el futuro de los muelles interiores. Tras años de desencuentros, Estado, Xunta, Concello, Puertos del Estado, Adif y Autoridad Portuaria pactaron crear una comisión de trabajo que ya realizó consultas previas y ha sacado un concurso para diseñar un plan maestro. Si no hay retrasos, el texto estaría en 2027.

Nuevo rostro de los Cantones

Pero el Concello está ya realizando lo que considera una fase previa a la remodelación de la fachada marítima: la obra de reurbanización de los Cantones, que arrancó en marzo y continúa la línea de grandes reformas en el centro que empezó con la reurbanización de San Andrés. Los trabajos, que incluirán peatonalizar Entrejardines y ampliar el carril bici, acabarán a finales de 2026, según el Concello.

Más carriles en Alfonso Molina

Y estos serán meses de obras no solo en el centro de la ciudad, sino también en sus accesos, pues continúan los trabajos para la fase actual de la ampliación de Alfonso Molina, iniciadas en 2024 y que se prevé que acaben en 2026. La infraestructura ganará un carril adicional en cada sentido del tráfico. Para el futuro se promete otra fase de obras de humanización.

La larga marcha del Chuac

Tampoco está claro cuándo acabará la reforma y ampliación del Chuac, el proyecto más ambicioso de la Xunta en la ciudad en los últimos años. Este año, el Gobierno gallego y el local iniciaron las obras de los accesos, que deberían estar terminados a inicios de 2027, pero la previsión inicial de terminar a finales ese mismo año las instalaciones hospitalarias es imposible: faltan por iniciar la mayoría de trabajos.

Arranque de un nuevo barrio

Y pronto empezarán a construirse los primeros edificios de San Pedro de Visma, el nuevo barrio de la ciudad, que ampliará O Ventorrillo con más de 3.600 pisos. Las obras de urbanización seguirán hasta mediados de 2026. Mientras, la Xunta tramita el proyecto para construir vivienda protegida en Monte Mero, con la idea de darle luz verde al proyecto en verano del año que viene.

Suscríbete para seguir leyendo