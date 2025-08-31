Las reformas de fachadas que cubrieron de andamios varios edificios icónicos del entorno de Cuatro Caminos van terminando, las redes se retiran y los inmuebles están mostrando su nuevo rostro. Ya está al descubierto buena parte de la torre Efisa, el edificio que alberga el bingo de Cuatro Caminos, tradicionalmente de color amarillo. La intervención que ahora está terminando, y que busca mejorar su eficiencia energética, incluyó la instalación de un sistema SATE, de aislamiento por el interior, que ha cambiado los colores de la fachada: alterna el amarillo con el gris y los volúmenes verde oscuro.

Cuatro Caminos se desprende de sus andamios

El cambio, probablemente, no se habría podido producir en la actualidad, pues el Gobierno local ha impulsado una nueva ordenanza para regular la instalación de estos sistemas de aislamiento en fachada. El propio concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, lamentó el cambio y que no se hubiera actuado «con más sensibilidad», si bien el arquitecto autor de la reforma, Moncho Corrochano, defendió la configuración y señala que es respetuosa con la «concepción original» del proyecto.

También se van desprendiendo de los andamios dos edificios protegidos situados a ambos lados de la torre Efisa. Uno es el de la esquina de Enrique Hervada con la avenida Fernández Latorre, vía esta que lo separa del inmueble del bingo. El inmueble, construido en 1957 y coronado tradicionalmente con el rótulo del Banco Pastor (que se retiró en 2021, pues la normativa no permitía renovarlo) no pudo instalar un sistema SATE puesto que la fachada está protegida, si bien se colocaron otros mecanismos de aislamiento. El edificio está en el catálogo municipal con un nivel de protección tres, con «cierta riqueza de formas y detalles» y que contribuye a la «configuración» de la plaza.

En el otro lado de la fuente se encuentra otro edificio con nivel de protección 3 y de los años 50, que ocupa la esquina entre la avenida de Oza y la calle Concepción Arenal y cuya fachada da a Cuatro Caminos. El inmueble, con una oficina del BBVA en el bajo, está rematado por un torreón y tampoco se instaló un SATE en las superficies visibles desde el exterior, si bien se rehabilitó la del frente del inmueble.