Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña

El Ayuntamiento ejecutará en los próximos meses mejoras en tres espacios públicos del entorno de Cuatro Caminos. La renovación del parque infantil de la plaza González Dopeso, entre Cuatro Caminos y A Cubela, comenzará en septiembre, anuncia el Concello, que acaba de adjudicar las obras de mejora de las zonas verdes entre las calles Puga y Parga y Alexandre Bóveda y la restauración parcial de la escalinata de Santa Lucía.

La renovación del recinto infantil entre A Cubela y Cuatro Caminos sumará nuevos equipamientos, como una torre multijuego con un tobogán y otro columpio para que puedan jugar más niños de forma simultánea que en la actualidad. De este modo, la capacidad del área infantil pasará de ser de dos personas usuarias a 15. También se renovará el pavimento del parque, que hasta ahora contaba solo con un columpio, detalla el Concello, que impulsa esta actuación en el marco del plan integral de mejoras en los parques infantiles que se realiza por barrios de toda la ciudad.

La mejora de las zonas verdes entre la calles Puga y Parga y Alexandre Bóveda se ha adjudicado por 108.108 euros, frente a los 113,798 euros del presupuesto de licitación, a Jardinería Arce. En las áreas verdes, se plantará un nuevo césped sobre una base de tierra vegetal y se incorporarán nuevos árboles.

El proyecto prevé la retirada del cierre perimetral de chapa que rodea el parque y su sustitución por una valla de madera fabricada con materiales resistentes al desgaste y a las condiciones meteorológicas. En el área infantil, se renovará el suelo de caucho. Los trabajos incluirán la reorganización del mobiliario urbano y la instalación de nuevos elementos de juego, como mesas de ajedrez. Esta actuación supone una inversión de más de 130.000 euros, estimó el Ayuntamiento.

La otra obra recién adjudicada, la restauración parcial de la escalinata de Santa Lucía para subsanar las filtraciones a los locales del centro vecinal, que se licitó por 125.762 euros, se ha contratado 106.611 euros a Obras Ramón Cotelo. La adjudicación se produce después de que el Ayuntamiento tuviera que actualizar los precios para ejecutar la obra, cuyo proyecto estaba listo en 2019.

Pista en A Zapateira

En A Zapateira, el Ayuntamiento ha adjudicado la obra de construcción de una nueva pista multideporte en la urbanización Breogán. La ejecución del nuevo recinto deportivo, que podrá albergar partidos de fútbol, baloncesto y voleibol, se ha adjudicado a Citanias Obras y Servicios por 223.897 euros, de los 240.155 euros a los que ascendía el presupuesto de licitación. Al aire libre y en una parcela municipal en la calle Antonio Casares Rodríguez, será la primera instalación deportiva pública de la urbanización.