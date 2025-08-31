El domingo en A Coruña traerá nubes, claros y posibilidad de chubascos
Las máximas se quedarán en torno a los 22 grados, con la mejor franja de tiempo estable entre el mediodía y primeras horas de la tarde
La ciudad vivirá este domingo una jornada marcada por la alternancia de nubes y claros, con posibilidad de chubascos dispersos a lo largo del día. Según la previsión de Meteogalicia, la mañana comenzará fresca, con temperaturas mínimas en torno a los 16 grados y cielos parcialmente cubiertos. A media mañana no se descartan lluvias pasajeras que, aunque en general de corta duración, podrían sorprender a quienes salgan a pasear.
La situación tenderá a mejorar hacia el mediodía, cuando los claros ganarán terreno y se alcanzarán las temperaturas más agradables de la jornada. Los valores máximos rondarán los 22 grados, un ambiente templado y suave que, unido a la brisa del litoral, ofrecerá una sensación agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
Con la llegada del atardecer volverán las nubes y aumentará la probabilidad de precipitaciones, especialmente en forma de chubascos aislados. El viento soplará reforzando la sensación de frescor en las zonas más expuestas de la costa.
